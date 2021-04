Toyota GR 86 officieel: meer pk's en motorinhoud! - Autoblog.nl

Kost bijna 10 jaar, maar de Toyota GT86 heeft er eindelijk meer pk’s bijgekregen. Namelijk in vorm van de Toyota GR 86!

De GT86 is een sportauto die het vooral van het sturen moet hebben. Net als bij bijvoorbeeld een Mazda MX-5, is het vermogen niet de rode draad van de auto. Dat zijn de rijeigenschappen. Het kwam de GT86 wel op kritiek te staan, want wat meer power kon zeker geen kwaad.

Bijna 10 jaar na zijn introductie kondigt Toyota vandaag zijn opvolger aan. Hier is de gloednieuwe Toyota GR 86, waar die afkorting natuurlijk staat voor Gazoo Racing. De Japanse autofabrikant heeft deels naar de kritiek geluisterd. Het vermogen is niet schrikbarend toegenomen in vergelijking met zijn voorganger, maar er zijn verbeteringen.

Toyota GR 86 en Subaru BRZ

Allereerst is motorinhoud toegenomen, je hebt nu een 2.4-liter viercilinder onder de kap in plaats van een 2.0. Het vermogen komt uit op 235 pk en 250 Nm koppel. Zijn voorganger moest het doen met 200 pk en 205 nm. Verder heeft Toyota geprobeerd het gewicht naar beneden te krijgen door onder andere het dak- en carrosseriedelen van aluminium te maken. Daarnaast is de torsiestijfheid met ongeveer 50 procent verhoogd. Het gewicht ligt op 1.270 kg.

Het uiterlijk komt bijna één op één overeen met zijn tweelingbroertje, de nieuwe Subaru BRZ. Daar geen verrassingen. Het goede nieuws voor de liefhebber is dat Toyota de nieuwe GR 86 in Nederland gaat verkopen. Meer details volgen in een later stadium.