Toyota GR Super Sport: 1.000 pk en AMG One concurrent - Autoblog.nl

Er is weer wat nieuwe informatie over de Toyota GR Super Sport naar buiten gekomen. Het klinkt allemaal erg veelbelovend!

In tijden van downsizing en volledig elektrische auto’s is het goed om te beseffen dat er nog altijd extreme projecten worden verwezenlijkt. Zo werkt Toyota aan de GR Super Sport. De raceauto gaat deelnemen aan de 24 van Le Mans, maar er komt ook een straatversie. Terwijl de raceauto het moet doen met 680 pk, heeft de straatauto niet te maken met BoP (Balance of Performance) regels uit de racerij.

Hoeveel pk de straatauto precies krijgt was tot op heden onduidelijk. Autocar zegt het echter te weten. De plug-in hybride aandrijflijn is goed voor, hou je vast, 1.000 pk. Daarmee gaat de Toyota GR Super Sport het opnemen tegen andere bijzondere hypercars. Denk aan de Mercedes-AMG One en de Aston Martin Valkyrie. Deze drie auto’s bij elkaar is minstens zo bijzonder als een LaFerrari, McLaren P1 en Porsche 918 Spyder. Zo niet bijzonderder.

Want net als bij dat andere trio, is hier ook weer sprake van drie totaal verschillende aandrijflijnen. De Mercedes heeft een Formule 1 hybride V6. De Aston een Cosworth V12. En de Toyota GR Super Sport straatauto krijgt een plug-in hybride 2.4-liter grote V6 turbomotor. De raceversie moet het overigens doen met een 3.0-liter hybride V6.

Hoewel de Toyota GR Super Sport werd aangekondigd in 2018 moeten we nog even geduld hebben. De straatauto beleeft zijn onthulling in 2022. Tegen die tijd kunnen we ook de AMG One verwachten, net als de Aston Martin Valkyrie. Kom maar op met die trio rijtest!