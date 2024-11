Toyota heeft de aller- allerbeste Black Friday deal

Black Friday betekent vaak dat je flinke kortingen krijgt op zaken, maar een Toyota-dealer maakt het nu wel heel bont.

Black Friday, tsja, vind er eens wat van. Wij hebben er eigenlijk niks mee te maken, want het is vooral in de VS de manier om Thanksgiving af te sluiten en je te storten op de gezellige periode tussen nu en kerst. Winkels gooien hun artikelen in een flinke uitverkoop. Dat heeft invloed op vrijwel alles en bovendien werkt het aanstekelijk: als de concurrent meedoet, moet jij eigenlijk ook een duit in het zakje doen.

Toyota Black Friday

Dat zorgt ervoor dat winkels, soms per ongeluk, met geinige kortingen komen. Zoals een Toyota-onderdelenafdeling in de VS. Die hadden bedacht dat je 15 tot 25 procent korting krijgt op een groot deel van het assortiment. En als jij nou een oliedop voor je Tacoma nodig hebt en daar nu 8 euro voor betaalt in plaats van 10, dan klinkt het meer als een formaliteit. De eigenaren van één specifieke Toyota zouden echter wel eens actie kunnen ondernemen.

Supra

Voel je dus geroepen als je een Toyota Supra van de vierde generatie (A80) hebt. Diens 2JZ-motor, de zes-in-lijn van des tijds, begint het auto-equivalent van goud te worden. Gelukkig bouwt Toyota de onderdelen weer nieuw. Als jij vanaf 0 wil beginnen, heeft Toyota een smakelijke Black Friday deal. Namelijk de basis van het blok met 15 procent korting. Normaliter kost dat 3.727 dollar (3.530 euro), maar nu mag je hem voor 3.167 dollar (2.999 euro) hebben. Dik 530 euro korting dus. Kassa!

Wat krijg je dan? De basis voor het blok. Dus het lege blok zelf, zes zuigers inclusief ringen, een krukas, en alles wat je nodig hebt om het in elkaar te schroeven. Goed, een hele 2JZ bouwen kan je er niet mee, maar de basis is er. En elke 600 dollar niet uitgegeven is mooi meegenomen. Waar Black Friday al niet goed voor is!