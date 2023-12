Toyota Urban SUV is de volgende bestseller van Toyota

Een compacte elektrische cross-over van Toyota, dat moet een succesnummer worden.

Het elektrische gamma van Toyota is op dit moment nog wat magertjes. Je hebt nu de bZ4X, en dat is het. Toyota heeft echter al een hoop nieuwe EV’s aangekondigd. Die moeten allemaal nog in productie gaan, maar de Japanners kondigen nu alvast de volgende EV aan.

Deze concept car draagt de naam Urban SUV Concept. Het betreft een volledig elektrische cross-over in het B-segment. Dit is dus een hele relevante auto voor Nederland, of je het nu leuk vindt of niet. Dit model moet de strijd aangaan met auto’s als de Volvo EX30 en de Peugeot e-2008.

Toyota heeft zelf ook grote verwachtingen van deze Urban SUV. Het merk voorspelt dat het B-SUV segment gaat uitgroeien tot één van de grootste markten voor elektrische auto’s in Europa. En daar hebben ze waarschijnlijk geen ongelijk.

Toyota is al actief in dit segment met de Yaris Cross. Toevallig is dat hun populairste auto in Nederland, populairder nog dan de Aygo X. Dat geeft dus wel aan dat de Toyota Urban SUV de potentie heeft om een bestseller te worden.

Met het design zet de Urban SUV duidelijk de lijn voort die is ingezet met de nieuwe Prius. Qua neus dan, de rest van de auto is niet direct herkenbaar als Toyota. Wat wel weer typisch Toyota is, want ze hebben nooit heel sterk een eigen gezicht gehad.

Hete details over accupakketten en actieradius zijn er nog niet. Voorlopig wil Toyota alleen kwijt dat deze elektrische B-SUV er met voorwielaandrijving en met vierwielaandrijving komt. Dat betekent dat er keuze is uit minstens twee varianten.

De afmetingen hebben we wel: de Toyota Urban SUV Concept is 4,3 meter lang, 1,62 meter hoog en 1,82 meter breed. Dat is voor een B-segment SUV vrij groot. Sterker nog: de Urban SUV Concept is bijna net zo groot als de C-HR, wat een C-segment SUV is.

Als Toyota dit model zelf zo belangrijk vindt moeten ze natuurlijk wel een beetje opschieten. Gelukkig laat de productieversie van de Toyota Urban SUV niet al te lang op zich wachten. Deze zal in 2024 gepresenteerd worden. Wat de naam betreft: we gokken dat de auto bZ2X gaat heten.