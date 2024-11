Leuke sportwagen met V6 wordt ineens een stuk belangrijker

Wat eigenlijk slechts een doorgeefluik voor de volgende generatie moest zijn, wordt nu een belangrijke auto voor het Britse Lotus.

De revival van Lotus, ook al is het merk nooit echt weggeweest, is een bijzondere. Het idee was namelijk als volgt. Geely koopt de zwik over en Lotus wordt een soort Britse Porsche. Dus enerzijds focus je de aandacht op serieuze sportwagens, maar anderzijds komt er geld in het laatje met behulp van een SUV en een sedan. En je presenteert dit nieuwe tijdperk middels een extreme, 2.000 pk sterke EV-supercar, uiteraard staat EV centraal in de planning.

Lotus Emira

Dat maakte de komst van de Emira als het eerste serieuze model in een iets lagere prijsklasse een beetje bijzonder. Dat is namelijk geen EV. Sterker nog: de tot voor kort belangrijkste motor is de Toyota V6 die ook in de Exige en Evora gebruikt werd. Lekker ouderwets op een goede manier dus. De keuze is er nu ook voor een kleinere viercilinder van AMG.

Daarna kwamen de Eletre, Emeya en wordt een batterij aan elektrische sportwagens gepland, dus de Emira is de eerste nieuweling en tegelijkertijd de laatste ’traditionele’ Lotus. Nu wordt duidelijk dat Lotus toch de keutel iets intrekt. Full EV durft het merk nog niet. Wel wil het merk een extreme hybride aankondigen. Nu blijkt dat het merk ietsje meer nadruk gaat leggen op de Emira. Dit moest even tijdelijk dé Lotus-sportwagen worden, maar nu wordt het een belangrijk model om Lotus door deze periode heen te krijgen.

Tegen Autocar bevestigt Lotus namelijk dat de Emira nog even door ploetert. Er was nooit een echte einddatum, maar Lotus had wel bedacht dat er in 2027 een Emira-esque model als EV zou komen en dat zou impliceren dat de Emira dan uit gefaseerd wordt. Die plannen worden nu weggestreept en dus wordt gekeken naar ‘hoe de Emira het nog even vol kan houden’. Er is dus een kans dat die er nog even is. Als enige sportwagen van een sportief georiënteerd merk doet de Emira het best aardig.

Hybride?

Dan is de vraag: kan dat wel? De reden dat Lotus langzaam naar EV wilde is natuurlijk toenemende druk om de normen te kunnen halen. Als de Emira die niet haalt, heb je een probleem. Volgens Lotus wordt er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de Emira dat gewoon lukt. Op de vraag “wordt dat dan met hybride aandrijving” wordt geantwoord “zeg nooit nooit”. Lotus moet doen wat op dat moment handig is en hybride in wat voor vorm dan ook is handig.

Elektrisch lijkt onwaarschijnlijk. Lotus wil natuurlijk het simplify, then add lightness-principe waar ze om bekend staan niet helemaal overboord gooien. Dan is een ietwat lichtgewicht EV, eventueel met bijvoorbeeld vastestofbatterijen, best een oplossing. Maar nu nog niet.