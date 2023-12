Toyota Crown Sport PHEV met meer dan 300 pk

Een goed gesmoelde Toyota, deze Crown Sport PHEV. Met meer dan 300 pk!

Wij moeten het doen met de C-HR (gaap), terwijl in Japan deze dikke Toyota Crown Sport PHEV binnenkort in de showroom staat. Het is een strak gelijnde crossover met dus een plug-in hybride aandrijflijn.

Crown

In Japan is er een uitgebreide Crown-serie. Je hebt de Crown Crossover HEV. de Sport HEV, de sedan HEV én FCEV. Daar is nu een plug-in hybride bijgekomen. Je moet dit zien als een aparte serie binnen Toyota. Zo staat Crown uitgeschreven als merknaam op de achterkant en zit er op het stuur geen logo van Toyota, maar het logo van Crown.

De Crown Sport staat op het TNGA-platform van Toyota. Op dit modulaire platform staan ook de bij ons bekende modellen als de Yaris Cross, de CH-R en de Highlander. Ook diverse Lexus-modellen maken gebruik van het platform.

Specificaties

Een 2.5 liter benzinemotor, gecombineerd met een elektromotor, levert een systeemvermogen van 306 pk. Toyota zegt dat je er tot 90 kilometer volledig elektrisch mee moet kunnen rijden. Er is ook een 55 liter grote tank om benzine in te jassen. De Japanse autofabrikant spreekt over een gecombineerde actieradius van 1.200 kilometer. Niet slecht voor een crossover. De auto is altijd uitgerust met E-Four 4WD en staat standaard op 20 inch wielen.

Prijs

Toyota heeft geen ambitie om de Crown Sport PHEV naar Nederland te brengen. Jammer, want het ding smoelt best oké. In het persbericht schrijft Toyota dat ze verwachten er 300 per maand van te verkopen. Het merk zet het model voor 7,65 miljoen Japanse yen in de showroom. Dat is omgerekend zo’n 48.360 euro.