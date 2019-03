Toyota MR2 volledig in de kreukels na gigantische crash

Geen zorgen, de bestuurder heeft het overleefd.

Een Amerikaanse man uit Georgia heeft deze week op wonderbaarlijke wijze een enorm ongeluk overleefd. Toen hij in zijn Toyota MR2 op de snelweg reed, snelde een andere weggebruiker hem op een vrij nonchalante manier voorbij en verloor hij als klap op de vuurpijl ook nog een emmer. De MR2-rijder verloor op zijn beurt de controle over het stuur en moest de gevolgen accepteren.

In het moment dat de MR2-rijder met een noodgang op de tegemoetkomende vrachtwagen afvloog, dacht de bestuurder passagier de dood in de ogen te kijken. En om eerlijk te zijn, het scheelde weinig. In een bericht dat de bestuurder nadien op Facebook plaatste, legt hij uit wat er precies gebeurde.

“Lost my 2001 MR2 spyder yesterday. A guy was speeding in a truck and cut me off. When he did a bucket flew out of his truck and i swerved to avoid it and lost control. Did a 180 right under a semi truck. He ran over entire front end and crushed me pinning me under the dash. I couldnt move my legs. The convertible top came down over my head and held me in place and the steering wheel collapsed into my seat. I was able to take my shoes off and cut the top and bend the frame and get out. Other than a couple scratches and bruises i walked away unharmed! Truly blessed. I left the emergency room without even a bandaid. Kudos to Toyota engineers. I shouldnt be here right now.”