Nederlandse keukenboer trakteert zichzelf op Bugatti Chiron

Bugatti mag dan nog niet alle exemplaren van de Chiron hebben verkocht, iedere keer dat we er een voorbij zien komen, beginnen onze oren weer te suizen. Het is werkelijk een krankzinnige machine. De Franse hypercar heeft sinds zijn introductie de harten van welvarende Nederlanders veroverd. In Nederland rijden er inmiddels een handvol rond en vandaag is er weer een exemplaar bijgekomen.

Ditmaal is het Toyota-fabriekscoureur en de directeur van Bribus Keukens, Bernhard ten Brinke, die de Bugatti Chiron op de kop heeft getikt. De 41-jarige ten Brinke heeft miljoenen vergaard in de wereld van keukens, maar is tegelijkertijd al jaren actief in de autosport. En met succes, want tegenwoordig maakt hij onderdeel uit van het Dakar-team van Toyota. De beste man heeft zelfs een heuse etappe gewonnen.

Hoewel ten Brinke sinds enkele jaren niet meer in de Quote 500 staat, lijkt de geboren Zeddammer het financieel dus nog prima te vertoeven. Immers, de Chiron kost nieuw enkele miljoenen euro’s. Hoeveel ten Brinke precies heeft betaald, dat kunnen we uitvinden als de auto op kenteken wordt gezet. Vooralsnog heeft de auto geen gele platen

De Bugatti Chiron wordt aangedreven door een achtliter W16 met vier turbo’s. De Chiron heeft een machtig vermogen van 1.500 pk en maximaal 1.600 Nm. Zijn topsnelheid ligt zodoende op 420 km/u. De sprint naar de 100 km/u bedraagt slechts 2,3 seconden.

Met dank aan de man in de regenjas voor de tip!