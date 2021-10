Toyota MR2 komt terug met 400 pk!

Na een nieuwe Supra en de GR86 is er nog meer goed nieuws. De Toyota MR2 komt terug!

Er is een periode geweest dt Toyota niets in de aanbieding had voor de petrolhead. Nadat de Celica, MR-2 en Supra uit productie waren gegaan in respectievelijk 2006, 2007 en 2002, stonden er geen opvolgers klaar.

Maar sinds Gazoo Racing (de sportdivisie van Toyota) zich mocht bemoeien met straatauto’s, komen er meer en meer leuke modellen bij. Denk aan de GR Yaris, de GR 86 en GR Supra. Daarnaast is er een GR Corolla op komst. Maar het wordt nog leuker, want volgens Spyder7 is er nóg een stipje aan de horizon. De Toyota MR2 komt terug!

400 pk

De nieuwe MR2 zal worden voorzien van een V6 met elektromotor, met een maximum vermogen van zo’n 400 pk. Een elektrische versie moet ook een mogelijkheid zijn, maar daar schijnt nog niet zo veel over bekend te zijn. Uiteraard zal de auto voorzien zijn van een middenmotor, zoals het hoort bij een MR2. De aandrijving zal op de achterwielen zijn.

Qua basis is het even gissen. Want een sportwagen met middenmotor-platform ontwikkelen is vrij prijzig. Er moet een nieuw platform gemaakt worden voor slechts één auto die men sowieso weinig gaat kopen. Een oplossing zou zijn om met een andere fabrikant samen te gaan werken. Nu is dat precies wat Toyota al best veel doet. De Toyota Supra is stiekem een BMW Z4 en de GR86 is eigenlijk een Subaru BRZ.

Toyota MR2 komt terug op basis van?

Nu is er onlangs een sportwagen met Toyota middenmotor op de markt gekomen: de Lotus Emira. Daar zou Toyota dan een eigen MR2 van kunnen maken.

Tetsuya Tada, de ontwikkelingschef van Toyota, heeft al in 2019 aan Evo Magazine aangegeven dat dat hij graag de sportieve modellijn van de jaren ’90 zou willen herhalen. Toen waren het de Celica, MR2 en Supra. Voor nu zou dat dan de GR86, GR Supra en ‘GR MR2’ kunnen zijn.

Via: Carsguide.

