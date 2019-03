Brandbrief aan kabinet: herzie het huidige BPM-systeem

Het gaat niet goed met de nieuwverkoop van auto's in Nederland en daarom trekt de BOVAG aan de noodklok.

De Nederlandse autoverkoop knalde eind 2018 nog naar boven, maar dit had alles te maken met het bijtellingsfeest voor duurdere elektrische auto’s. Zonder die kunstmatige verkopen gaat het alles behalve goed. De eerste maanden van het jaar waren dan ook dramatisch te noemen, nu het enorme bijtellingsvoordeel voor de duurdere EV’s is weggevallen. In de eerste twee maanden van dit jaar daalde de nieuwverkoop met zo’n 15 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. En toen waren de verkopen ook al niet fantastisch.

De BOVAG noemt de invoering van de WLTP-cyclus het gevolg van de dalende verkopen. Of beter gezegd, het feit dat de BPM-regels niet zijn aangepast sinds de komst van de WLTP. In een brandbrief aan staatssecretaris Snel van Financiën roept de BOVAG op om de huidige BPM-tabel te herzien.

Sinds de invoering van de WLTP is de BPM op een benzineauto met ongeveer 800 euro (gemiddeld) gestegen. Bij diesels is dit 2.000 euro. Dit staat ook haaks op eerdere uitspraken van de voorganger van Snel, meneer Eric Wiebes. Nu is Wiebes minister van Economische Zaken en Klimaat, maar in het vorige kabinet was de VVD-politicus nog staatssecretaris van Financiën. In zijn functie als staatssecretaris zei Wiebes destijds dat automobilisten niet meer mogen gaan betalen door de overstap van NEDC naar WLTP. Uiteindelijk is dit wél gebeurd en is er vanuit het huidige kabinet tot op heden geen correctie gekomen.

BOVAG wil zo snel mogelijk in gesprek met staatssecretaris Snel om te praten over de BPM. Het is niet de eerste keer dat de brancheorganisatie aan bel trekt. De vraag is dus of het kabinet zich ook maar iets aantrekt van de brief.

