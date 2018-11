Toyota Prius doet een ‘zoek de verschillen’

De hybride schijnt een facelift te hebben gehad.

De vierde generatie Toyota Prius zag in 2016 het licht. Bij de Japanse autofabrikant waren ze blijkbaar van mening dat de hybride nu al toe was aan een facelift. Toyota heeft onder meer de koplampen en de achterlichten gewijzigd. Het is echter kijken met een vergrootglas, want de verschillen zijn niet wereldschokkend.

Wat wel meteen opvalt is de blauwe kleur, want die is ook nieuw. Aqua Breeze Blue, mocht je de tint willen bestellen op het opgefriste milieuwonder. Naast een blauwe kleur, is ook Emotional Red een nieuwe tint voor de Prius. In het interieur kun je voortaan aan de slag met Toyota Touch 2, een snellere versie van het infotainmentsysteem. Daarnaast kun je mobiele apparaten draadloos opladen door de aanwezigheid van een Wireless Charger.

Voor de Amerikanen is de Prius wat meer in het nieuw gestoken. In de VS komt de hybride met vierwielaandrijving op de markt onder de naam Prius AWD-e. Toyota zwijgt in alle talen over een Europese introductie, dus de kans is zeer klein dat wij ook deze vierwielaangedreven hybride gaan krijgen.

Mocht je de nieuwe Toyota Prius in geuren en kleuren willen zien, dan moet je nu naar Los Angeles vliegen, of je wacht tot januari. Op 18 januari is het Europese debuut van de vernieuwde hybride op de Brussel Motor Show.