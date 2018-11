Nieuwe Mazda3 is een schoonheid in zijn klasse

En zet de anderen te kijk.

Opeens ogen de Volkswagen Golf en Ford Focus wel als hele saaie hatchbacks naast de nieuwe Mazda3. De Japanse autofabrikant heeft alles uit de kast getrokken om van de 3 een aantrekkelijke auto te maken. Dat is ze gelukt.

De huidige familieneus van Mazda is op de hatchback geplakt en vanuit daar is de designer aan het werk gegaan om de auto een eigen karakter te geven. Om de hatchback wat meer body te geven koos Mazda voor een dikke C-stijl. Aan de achterkant zien we twee uitlaatpijpjes en scherpere achterlichten met dubbele lichtunits. Naast een hatchback presenteerde Mazda ook de sedan-variant, maar voor ons is alleen de hatchback relevant.

De vernieuwende wind gaat door in het interieur. De binnenkant van de nieuwe 3 is compleet anders in vergelijking met zijn voorganger. Wel heeft Mazda gekozen voor een traditionele knoppenbediening, net als BMW. De bediening van het infotainment gaat ook vrijwel hetzelfde als bij de auto’s van de Duitse autofabrikant. Er is een grote knop om te navigeren door de software op het 8.8-inch display boven de ventilatieroosters.

De Mazda3 zal in eerste instantie verkrijgbaar zijn met een 1.5 en 2.0 SkyActiv-G-benzinemotor. Dieselen kan met de 1.8 Skyactiv-D. In een later stadium komt de nieuwe Skyactiv-X motor naar de Mazda3. De hatchback zal de eerste productieauto zijn met deze nieuwe motor. Dit is een benzinemotor die volgens Mazda net zo zuinig moet opereren als een diesel. Check DEZE video om een video over de Skyactive-X te zien. De Mazda3 komt met zowel met een handbak als automaat op de markt. Vierwielaandrijving is tevens mogelijk.

De vernieuwde Mazda3 staat in maart bij de dealer. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.