Honda Passport is terug van weggeweest

Knappe SUV, fijne aandrijflijn. Niet voor Nederland.

In Europa vallen we vaak buiten de boot als het gaat om gave SUV’s. We hebben de Duitsers, met hun dikke vierwielaandrijvers met puike motoren, maar daar blijft het ook wel bij. Autofabrikanten uit andere continenten komen of met een mager aanbod, of ze introduceren het model niet eens op onze markt.

Dat is met de Honda Passport niet anders. Op papier een heerlijke SUV en qua uiterlijk oogt de Japanner ook best oké. De auto is speciaal voor de Noord-Amerikaanse ontwikkeld en beleeft dan ook zijn debuut op de Los Angeles Autoshow. We hoeven er niet om te treuren. Met zijn aandrijflijn zou de auto toch onverkoopbaar worden in Nederland.

De Passport komt namelijk met een atmosferische 3.5 liter V6, goed voor 280 pk en 355 Nm koppel. Een combinatie die bij ons, op een Nissan 370Z en een Infiniti na, vrijwel uitgestorven is. De SUV komt standaard met een automaat met negen versnellingen. Op de foto’s oogt de Passport heel stoer, maar in de basis is de Honda een voorwielaandrijver. Vierwielaandrijving is wel een optie.

De naam Passport komt niet uit de lucht vallen. Honda had van 1993 tot en met 2002 een gelijknamige vijfzits SUV op de markt met deze naam. De auto was tot stand gekomen middels een samenwerking tussen Honda en Isuzu in de jaren negentig.

Dit nieuwe model positioneert de Japanse autofabrikant tussen de CR-V en de Pilot. Laatstgenoemde is een grote Family SUV op de Amerikaanse markt. De CR-V kennen we natuurlijk wel.