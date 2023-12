Toyota stopt levering na sjoemelen met crashtests

Sjoemelen met crashtests is dus mogelijk. Het blijkt zo erg te zijn dat Toyota stopt met de levering van de kleine auto’s.

Het is het bekendste autoschandaal van de afgelopen 50 jaar: dieselgate. De gedachte erachter was simpel. De auto in kwestie (een Volkswagen) kon een laboratoriumomgeving herkennen en dat de auto dus getest werd. Daarop ging de software over op een zeer arm mengsel en produceerde auto nauwelijks CO2.

Eenmaal op de openbare weg ging de motor over op het ‘het maakt niet uit’ programma en stootte de TDI in kwestie véél meer uit. Ergo: Volkswagen kreeg miljardenclaims aan de broek en liep Ali B-esque imagoschade op. Overigens bleken veel meer merken deze tactiek toe te passen, dus VW was zeker niet de enige.

Sjoemelschandaal Daihatsu crashtests

Voor nu hebben we weer een schandaal voor je en deze is van welhaast epische proporties. Het gaat om Daihatsu. Dat merk is in Nederland sinds 2009 niet meer actief, maar verkoopt op de thuismarkt nog altijd heel erg veel auto’s. Wat heet, het is een van de merken van Toyota. Alle kleine Toyota’s aldaar worden door Daihatsu gebouwd. Ook bouwt Daihatsu auto’s voor Subaru en Mazda. In dit geval gaat het niet om dieselmotoren die ietsje meer uitstoten, maar om sjoemelen met de crashtests! Daar schreven we in April dit jaar al over.

De stand van zaken is nu anno december 2023 ietsje ernstiger dan verwacht. Het gaat niet om vier modellen, maar om 64 modellen! Dat betekent dat bijna elke Daihatsu die ze bouwen, er gesjoemeld is met de crashtests. Ook bijna alle modellen die ze bouwen voor andere merken zijn er dus bij betrokken.

Om even aan te geven wat ze deden: de auto’s die werden gebruikt voor crashtests, werden gemodificeerd. Hierdoor kwamen ze beter uit de test.

Toyota stopt levering voorlopig

Uiteraard zegt moederbedrijf Toyota ‘sorry’. Nogal wiedes. Ook geeft het aan de verkoop van de getroffen modellen op te schorten. Toyota sopt de levering van de kleine auto’s voor onbepaalde tijd. Dat betekent dus eigenlijk in principe elke auto die Daihatsu bouwt, on hold komt te staan.

Toyota geeft tevens aan dat er drastische hervormingen nodig zijn om deze cultuur uit het bedrijf te krijgen. Het Japanse ministerie van transport komt binnenkort langs voor een uitgebreide inspectie. Later op de middag zullen de hoge heren van Daihatsu en Toyota seppuku plegen een persconferentie geven.

Voor alle duidelijkheid, geen van de auto’s die hier in Nederland geleverd zijn door Daihatsu of van Toyota zijn erbij betrokken.

Via: Reuters

Imagecredit: Daihatsu Xenia scoort alsnog slechts 3 sterren, door ASEAN NCAP.

