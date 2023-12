Man zonder wheeliediploma krijgt boete

Zou hij met een wheeliediploma wel sympathie van de rechter krijgen?

Een driftje, een stoplicht sprint of verzin het maar. Met de auto kun je allerlei capriolen op de openbare weg uithalen. Het is beter om dit niet te doen. Voor je het weet heb je een artikel 5 aan je broek hangen. Dag rijbewijs en zo’n verplichte EMG-cursus á 1.000 euro hakt er ook behoorlijk in.

Op de motor kun je nog veel meer toepassingen verzinnen om stunts uit te halen. Een 23-jarige motorrijder uit Sint-Oedenrode kan daarover meepraten. Hij zat gister in de rechtbank in Den Bosch toen de kantonrechter uitspraak deed over een stunt uit 2021. Daarover schrijft het AD.

Namelijk het uitvoeren van een wheelie. Dat deed hij op de Randweg in Den Bosch. Een motoragent was getuige van het spektakel en zag de coureur tien meter op het achterwiel balanceren. Vervolgens werd de man aan de kant gezet. Tegenover de motoragent had hij geen verklaring voor de wheelie. Een gemiste kans om “Gij kunt zeker geen wheelie?” op te laten schrijven door de agent als verklaring. De man mocht in elk geval gisteren bij de rechter haarfijn uitleggen wat hier de bedoeling van was.

Ik ken mijn motor goed. Het was veilig De 23-jarige motorrijder

Deze uiterst zinnige reactie kon niet op sympathie van de rechter rekenen. Dat de man in het verleden al vaker is beboet voor diverse verkeersovertredingen helpt ook niet mee. De man komt uiteindelijk weg met 300 euro boete en twee maanden voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Daarmee heeft de man geluk. Hij mocht zijn papiertje houden omdat hij als motorfiets monteur zijn rijbewijs nodig heeft.

Wheeliediploma

Een wheelie doen op de motorfiets kan niet op goedkeuring rekenen van de politie of de rechter. Maar wat als je nu een hele goede reden hebt? We denken natuurlijk graag mee met alle partijen. Na wat googelen kwamen we stuntscholen tegen die je helpen om een veilige wheelie uit te voeren. Kijk, met zo’n wheeliediploma op zak heb je echt een fundering om op te staan. Misschien heb je er wat aan. We raden het nog steeds niet aan. Bewaar de wheelies maar voor op het boerenerf. Of doe het helemaal niet.

Foto: FTR 1200 wheelierecord via MaxxMoto