Facelift voor de Mazda 2 Hybrid: iets minder Toyota

De Mazda 2 Hybrid leek wel érg veel op de Toyota Yaris, dus daarom is er nu een facelift.

Mazda is een merk dat hun design uitstekend op orde heeft. Daarom is het extra jammer dat ze noodgedwongen een omgekatte Yaris Hybrid aan het gamma moesten toevoegen. Niet dat een Yaris nou zo enorm lelijk is, maar de auto valt behoorlijk uit de toon in de line-up van Mazda.

De Japanners hadden ook geen enkele moeite gedaan om de Yaris nog een beetje een Mazda-gezicht te geven: het enige wat ze hadden veranderd waren de logo’s. Kennelijk vonden ze dat zelf bij nader inzien ook een beetje te makkelijk, want de auto krijgt nu alsnog een Mazda-smoel.

Mazda is niet al te rigoureus te werk gegaan, dus de koplampen zijn nog steeds hetzelfde. Wel heeft de Mazda 2 Hybrid nu de vijfhoekige Mazda-grille. De rest van de voorbumper is ook opnieuw ontworpen. Het is daarmee nog steeds geen typische Mazda, maar het Toyota-gehalte is in ieder geval ietsje minder.

De achterkant is ook iets gewijzigd. De achterlichten zijn nu niet meer met elkaar verbonden, het zijn nu gewoon losstaande units. Ook dat moet er voor zorgen dat de Mazda 2 Hybrid er iets meer als een Mazda uitziet.

Grappig genoeg heeft Toyota eerder al hetzelfde gedaan, maar dan omgekeerd: in de VS is de Mazda 2 met een Toyota-neus geleverd als Yaris. Dit was echter geen doorslaand succes en de auto is in 2020 van de markt gehaald.

Terug naar de Mazda 2 Hybrid: de facelift brengt ook nog wat kleine updates met zich mee. Zo heb je nu standaard een 9 inch display in het interieur, in plaats van een 7 inch display. Optioneel is er nog een groter 10,5 inch scherm.

Verder zijn de veiligheidsvoorzieningen verbeterd en kun je kiezen voor een nieuwe kleurtje: Glass Blue. Soul Red, de enige juiste kleur voor een Mazda is helaas nog steeds geen optie. Een gemiste kans, want daarmee zou het Mazda-gehalte opeens een stuk hoger zijn.

De prijs van de opgefriste Mazda 2 Hybrid is nog niet bekend. We weten alleen dat ‘ie vanaf februari in de showrooms zal staan.