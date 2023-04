Toyota met sjoemelhardware door crashtests

Toyota heft met sjoemelhardware veiligheidstests ondergaan!

Het Dieselgate schandaal is een van de grootste schandalen in de geschiedenis van de automobiel. Ook jij ondervindt daar hinder van, want dat dieselgate schandaal is precies de reden dat de Golf 8, Audi A6 en Porsche 992 een minder fraai en hoogwaardig interieur hebben dan hun voorganger.

Zelfs de Bently Bentayaga kreeg meer plastic in het interieur! Volkswagens is echter heus niet de enige fabrikant die sjoemelt. Er zijn er meerdere. Niet alleen als het gaat om uitstoot, maar ook om andere dingen. Vandaag spant Toyota de Crown, eh, kroon met sjoemelen met crashtests! Kan dat dan?

Aangepast voor crashtests

Nou, blijkbaar! Dat heeft Toyota gedaan met enkele modellen die door Daihatsu gebouwd worden. Toyota is eigenaar van het merk en Daihatsu maakt al sinds jaar en dag kleine auto’s en kleine motoren voor Toyota. De 1.0 VVT-i driecilinder die je overal tegenkomt (ook in Europa) is van Daihatsu afkomstig. In dit geval gaat het om de Toyota Yaris Ativ, Perodua Axia, Toyota Agya en een vierde model dat nog niet bekend is. Het zou gaan om een nieuw model, dat nog onthuld moet worden.

Wat er precies gesjoemeld is, is niet helemaal duidelijk. De genoemde vier modellen zijn aangepast om beter te presteren in de crashtests. Dat kan van alles zijn, maar het lijkt erop dat er extra verstevigingen zijn aangebracht. Je kan niet ineens 12 airbags monteren ofzo.

Modellen van Toyota met sjoemelhardware

De genoemde modellen zijn niet voor de Europese markt, maar voor landen in Azië (Indonesië, Maleisië, Thailand) en Zuid-Amerika (Ecuador) en Latijns-Amerika (Mexico). In totaal gaat het om 88.123 auto’s die minder veilig zijn dan aangenomen. Het leeuwendeel gaat om de Toyota Yaris Ativ: 76.289 exemplaren. De resterende 11.834 exemplaren betreft de Perodua Axia. De Toyota Agya moet namelijk nog op de markt gebracht worden en het vierde model is nog niet eens onthuld.

Ze zijn er dankzij een klokkenluider achter gekomen bij Daihatsu en Toyota. Dat gebeurde in April, sindsdien heeft Toyota actie ondernomen. Eerst een intern onderzoek om te zien of de claims van de klokkenluider correct waren. De verkoop van de modellen wordt stilgelegd en Toyota onderzoekt nu of de modellen in kwestie die rondrijden aangepast moeten worden. Geen van de modellen zijn in Nederland geleverd, dus je kan met en gerust hart in je Toyota naar je werk pendelen. Check hoe veilig ‘onze’ Yaris is:

Via: Reuters.