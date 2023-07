Volgende Mazda MX-5 geëlektrificeerd

De volgende Mazda MX-5 wordt geëlektrificeerd. Maar hoe?

Als er één auto waarbij het lastig is om voor te stellen dat deze elektrische wordt, is het de Mazda MX-5 wel. Bij een MX-5 gaat het om een laag gewicht gewicht en zoveel mogelijk fun. En elektrische auto’s zijn vanwege hun accu’s nogal zwaar. Dus die combinatie werkt niet zo goed.

Toch zal Mazda er ooit aan moeten geloven om ze überhaupt te kunnen verkopen. De verkoop van auto’s met verbrandingsmotor is in veel landen binnenkort niet meer toegestaan. Volgens Motor Trend zijn ze al heel erg ver met de geëlektrificeerde Mazda MX-5. Het is alleen nog niet helemaal zeker wat dat betekent.

Welke aandrijflijn?

Het kan namelijk duiden op een hybride, -plug-in hybride of volledig elektrische auto. Mazda heeft met Rohm Co. eren samenwerking om elektrische motoren te ontwikkelen en het werkt samen met Enviusion AESC voor de ontwikkeling van de batterijen.

Volgens Motor Trend is het aannemelijk dat hybride-versie eerst gaat komen. De accutechnologie is nog lang niet ver genoeg om voldoende range bij een laag gewicht te combineren.

Mazda heeft zelf ook wel door dat dit een vrij dure exercitie kan gaan worden. De BMW Z4 is mogelijk omdat het in feite een roadster op een 3 Serie-chassis is én ze kunnen de kosten delen met Toyota (dat de Supra bouwt op hetzelfde platform).

Wat gaat de volgende MX-5 kosten?

Mazda bouwt zelf geen auto dat gebruik zou kunnen maken van het MX-5-platform. Het Japanse merk is dan – naar het schijnt – op zoek naar een partner. Precies zoals het merk enkele jaren geleden gedaan heeft met Fiat. De 124 Spider werd gebouwd in Japan, maar kreeg een uniek koetswerk en eigen motor.

Qua prijs moet de auto volgens Motor Trend zo’n 33.000 dollar gaan kosten. Op dit moment is de goedkoopste MX-5 in de VS zo’n 30.000 dollar, dus een stijging van 10%. In Nederland is de MX-5 er vanaf 39.690 euro.

Voor ons zou elektrificering van de MX-5 niet slecht uitkomen. Op deze wijze kan het verbruik in de WLTP-cyclus iets gedrukt worden, wat weer zorgt voor minder BPM. Men verwacht de volgende generatie MX-5 aan het einde van 2025.