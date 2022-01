Toyota Yaris Cross Hybrid rijtest: beter dan zijn concurrenten?

Toyota voegt met de Yaris Cross een compacte SUV toe aan het modellengamma. In deze rijtest lees je of de Yaris Cross het overwegen waard is.

SUV’s zijn nog altijd booming, ook in Europa. Vooral in het B- en C-segment zijn SUV’s niet aan te slepen. In het B-SUV-segment schitterde Toyota sinds 2014 jarenlang door afwezigheid, terwijl concurrenten natuurlijk niet stil hebben gezeten. Denk maar aan de Opel Mokka, Renault Captur, Peugeot 2008, Dacia Duster, Volkswagen T-Cross, Seat Arona en Skoda Kamiq.

Ken je de Urban Cruiser nog?

Natuurlijk had Toyota wel de Urban Cruiser (2009-2014), maar een doorslaand succes was die compacte crossover niet. Hij kwam simpelweg te vroeg. Inmiddels zijn de kaarten anders geschud en is de vraag naar B-SUV’s explosief toegenomen. Zonder B-SUV tel je simpelweg niet meer mee. Toyota maakt met de Yaris Cross een broodnodige inhaalslag.

Toyota Yaris Cross op basis van Yaris

De Toyota Yaris Cross is een SUV op basis van de nieuwe generatie vijfdeurs Yaris. Om te zien absoluut een hip ding, helemaal in deze kleur Brass Gold. Het is overduidelijk familie van de normale Yaris. Ook de techniek is afkomstig van die hatchback. Er is dus keuze uit een 1,5-liter driecilinder turbobenzinemotor met 125 pk (handbak of automaat) of een hybride met 116 pk. De duurdere Toyota Yaris Cross Hybrid heeft altijd een automaat, een CVT.

Prijsinformatie: relevanter dan je denkt

Natuurlijk willen we je niet vervelen met prijzen, maar bij de Yaris Cross moeten we dit echt even meenemen. Echt goedkoop is de auto namelijk niet, ondanks de rijke standaard veiligheidsuitrusting met onder meer automatisch grootlicht, adaptieve cruise control, rijstrookassistent, verkeersbordenherkenning en een botspreventiesysteem met herkenning van fietsers (dag) en voetgangers (dag+nacht).

De prijs van een Toyota Yaris Cross start bij 24.850 euro. Je krijgt in dat geval een Comfort-variant met 1,5-liter driecilinder turbobenzinemotor met 125 pk. De Comfort-versie raden we af. Waarom? Je moet het stellen met radiovoorbereiding. Je wilt toch minimaal een Toyota Touch 2 multimediasysteem met 8-inch touchscreen. In dat geval moet je upgraden naar de Active. Die start bij 27.250 euro. Dan heb je direct een achteruitrijcamera, Apple CarPlay, Android Auto en een DAB+ tuner.

Maar eigenlijk zijn we er dan nog niet, want in de Yaris Cross wil je eigenlijk het nieuwe Toyota Smart Connect multimediasysteem met 9-inch touchscreen. Dat heeft de betere graphics, werkt net even sneller en is gewoon meer op de toekomst voorbereid, ook dankzij verbinding met het internet. Dit systeem heeft een meerprijs van 795 euro op de Active, waardoor de prijs toeneemt naar iets meer dan 28 mille. Het is dan haast zonde om niet te upgraden naar de First Edition (29.450 euro). Die heeft namelijk standaard dit systeem, plus nog vele extra’s, zoals donkere hemelbekleding en Smart Entry met startknop.

En de Toyota Yaris Cross Hybrid dan?

Maar nu komt het: de hybride versie van de Yaris Cross bevat naar verwachting ruim 90 procent van de verkoopmix, vandaar dat wij de hybride versie rijden. De prijs van die motorvariant start bij 26.750 euro voor de Comfort, de Active start bij 29.150 euro. Hier geldt hetzelfde als bij de 1.5 benzine: voor een beperkte meerprijs heb je de First Edition (vanaf 31.250 euro). Voor die 31 mille krijg je de Yaris Cross Hybrid zoals ie hoort te zijn.

Natuurlijk kan je het nog gekker maken. De door ons gereden Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Launch Edition – het absolute topmodel – heeft een prijskaartje van 38.450 euro. Bijna 40 mille dus. Godmiljaar! Ter vergelijking: een grotere Toyota C-HR Hybrid Executive heb je voor 38.195 euro. Of kijk eens naar concurrenten. Renault heeft ook een hybride in het aanbod: de Captur E-Tech Hybrid met 145 pk start bij 29 mille en kost 34.690 euro voor de Initiale Paris-topversie. Ook interessant: de Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160 Initiale Paris. Deze stekkerhybride is er er vanaf 37.790 euro.

Hoe rijdt de Toyota Yaris Cross?

Het punt is duidelijk: prijstechnisch is de Yaris Cross in sommige opzichten een van de duurdere auto’s in het B-segment. Maar je krijgt er ook zeker wel wat voor terug. Prettige rijeigenschappen bijvoorbeeld, want deze compacte crossover stuurt lekker lichtvoetig. Dat komt mede door het GA-B-platform waarop de auto staat, waarbij diverse zware componenten laag in de bodem zijn geplaatst voor een extra laag zwaartepunt.

Het rijgedrag laat zich omschrijven als comfortabel, met een vleugje sportiviteit. De besturing biedt niet al te veel gevoel, zoals bij zoveel B-SUV’s, maar functioneert prima voor dagelijkse ritten. Helemaal in de stad is een lichtere besturing best prettig om vlot te kunnen manoeuvreren. De demping is daarbij prettig, ook op korte oneffenheden.

Afmetingen Yaris Cross

Is de Yaris Cross aanzienlijk groter dan een normale Yaris? Dat valt wel mee. De hoogte komt uit op 1,56 meter (+9 cm), de breedte bedraagt 1,76 meter (+2 cm) en de lengte is 4,18 meter (+24 cm). De wielbasis is met 2,56 meter gelijk aan de normale Yaris. Uiteraard staat de Yaris Cross wat hoger op zijn poten om het SUV-karakter te benadrukken. Maar je zit ook hoger in de auto, tot 65 mm.

De achterbank is vooral bedoeld voor kinderen, al kunnen personen van 1,85 meter er best even wat tijd doorbrengen. USB-laadpunten ontbreken achterin, dat is dan weer jammer. Voorin is het beter zitten. Wel zijn de zittingen van de stoelen wat kort, helemaal achterin. Wat valt nog meer op? De C-stijl is best fors, waardoor het zicht schuin naar achteren ronduit beroerd is. De grotere zijspiegels maken dat weer goed.

Achterbank en bagageruimte

De achterbank is standaard neer te klappen in 60:40-verhouding, bij duurdere versies is dat 40:20:40. De bagageruimte met deelbare laadvloer geeft toegang tot 397 liter laadruimte of 1.097 liter meer neergeklapte rugleuning. Naar wens levert Toyota een elektrisch bedienbare achterklep met voetsensor.

Het interieur heeft grote overeenkomsten met de Yaris. Toyota gebruikt vooral hardere kunststoffen, al bespeuren we wel een zachte toplaag op het dashboard. De ergonomie is dik in orde. Alle knoppen zitten onder handbereik, er is voldoende aflegruimte en ook het display van het infotainmentsysteem bevindt zich op aangename hoogte. Het prettig afleesbare head-up display is het overwegen waard.

Gemiddeld verbruik hybride aandrijflijn

De hybride aandrijflijn van de Toyota Yaris Cross heeft drie rijmodi, te weten normaal, eco en sport. In standje ‘sport’ is de auto het meest bij de les, maar verwacht geen wow-gevoel. Voor woon-werkverkeer is het een uitstekende aandrijflijn. Je haalt zonder al te veel moeite een gemiddeld verbruik van 1 op 20, of zelfs beter. Voor de techneuten onder ons: de aandrijflijn bestaat uit een benzinemotor met 92 pk en 120 Nm en een elektromotor met 80 pk en 141 Nm. Dat resulteert in 116 pk. Geremd mag de auto 750 kilogram trekken (1.5 benzine 1.350 kilogram).

Elektrisch rijden met deze hybride kan tot maximaal 130 km/u. Dat probeert de aandrijflijn van de Yaris Cross zoveel mogelijk te doen. Het samenspel tussen de benzine- en elektromotor is dik voor elkaar. Vrijwel schokvrij lossen de twee krachtbronnen elkaar af, of vullen ze elkaar aan. Je merkt dat Toyota op dit front duidelijk bakken ervaring heeft.

Conclusie rijtest Toyota Yaris Cross Hybrid

Is de Toyota Yaris Cross Hybrid onder de streep dan een prettige auto? Absoluut! Hij rijdt prettig, is lekker zuinig, biedt voor dit segment voldoende ruimte en is van alle gemakken voorzien, mits je extra euro’s spendeert aan een rijkere uitvoering. Alleen is dan de vraag hoe ver je moet gaan, want voor 35 mille of meer koop je ook auto’s met meer ruimte en meer vermogen.

Technische gegevens Toyota Yaris Cross Hybrid