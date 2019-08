Toyota Supra maakt bruggetje naar eerste Fast & Furious

Helaas is Brian O' Conner niet meer present om achter het stuur plaats te nemen.

Deze weken draait de Fast & Furious spin-off Hobbs & Shaw in de bioscopen. Een film die overigens niets, maar dan ook niets met de Fast-delen te maken heeft. Het is een brute actiefilm zonder een enkele race.

Wat dat betreft zijn de ogen gericht op Fast & Furious 9. De productie van deze film is volop gaande en regelmatig duiken er beelden op van deze nieuwe titel. Zo is de crew gespot Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Wellicht dat de makers geïnspireerd waren door Wie is de Mol? 2018

Ook in Tbilisi hebben ze smartphones en sociale media. Het één en ander verscheen dan ook online. Zo is bekend dat de nieuwe Toyota Supra zijn opwachting maakt in deel negen. Voor de fans had het natuurlijk geweldig geweest als Brian O’ Conner, gespeeld door Paul Walker, achter het stuur ging plaatsnemen van deze Supra. Helaas mag dat niet zo zijn. Wel lijken de makers een knipoog te maken naar de vorige generatie Supra uit het eerste deel. De Toyota in Fast 9 draagt een vergelijkbare oranje kleur.

In de hoofdstad van Georgië werd niet alleen de Supra gespot, ook een zwarte Dodge Charger en een Chevrolet Nova kwamen voorbij op sociale media. Zo te zien gaat het weer een spektakel worden.

Fast & Furious 9 verschijnt april 2020 in de bioscoop.