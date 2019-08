Audi zet gedurfde stap met nieuwe RS 6 Avant

Ze gaan het eindelijk doen.

De Noord-Amerikaanse markt is gek op pickups, sedans en SUV’s. Een stationwagen is een zeldzaamheid, laat staan in performance vorm. Toch was het Mercedes die het aandurfde de E63 AMG Estate in de States op de markt te brengen. Audi durfde nooit die stap te maken, tot nu met de nieuwe RS 6 Avant.

Als een soort heldenonthaal maakt Audi Noord-Amerika bekend dat de nieuwe RS 6 Avant onderdeel zal uitmaken van de Audi Sport U.S. line-up in 2020. In de geschiedenis van 25 jaar Audi RS is het voor het eerst dat er een RS 6 Avant in de Verenigde Staten verkocht gaat worden. De eerste generatie Audi RS 6 werd in de States enkel als sedan verkocht. De C6 en C7 werden nooit geïntroduceerd in het land van The Donald.

Audi Noord-Amerika ziet een potentiële nieuwe markt voor deze station en heeft hoge verwachtingen. Bekende Amerikaanse auto-YouTubers zullen ongetwijfeld zo snel mogelijk op die order-knop rammen. En dat zal weer resulteren in mooie PR voor het merk.

In vergelijking met de Europese markt zullen de Amerikanen nog extra verwend worden ook. De nieuwe RS 6 Avant zal in ons continent minder bruut klinken door toevoeging van een benzinepartikelfilter. In de VS gelden andere regels en maken performance auto’s af-fabriek een dikkere sound door een ander uitlaatsysteem.