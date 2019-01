The Rock zegt doei tegen Fast & Furious 9

De gespierde acteur heeft er geen zin in.

Is het een vloek of een zegen? Dwayne Johnson, bijnaam The Rock, zal niet te zien zijn in Fast & Furious 9. De Rots is sinds deel vijf een vast onderdeel geworden van de filmreeks. Bij het laatste deel vonden er achter de schermen onenigheid plaats tussen de acteur en Vin Diesel, het ronkende motorblok achter de F&F-serie.

De onenigheid uit het verleden zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat Johnson niet zien zal zijn in het negende deel. Zelf laat hij tegenover MTV News weten dat hij het te druk heeft met zijn eigen spin-off met Jason Statham. De film Hobbs and Shaw moet deze zomer in de bioscoop verschijnen. Fast & Furious 9 had te maken met vertragingen. Eerder werd bekend dat F&F 9 volgend jaar te zien zal zijn op het witte doek. Naast The Rock, zal ook Jason Statham geen deel uitmaken van deel negen.

De spin-off is geregisseerd door Deadpool 2-regisseur David Leitch. De film zal zich minder op auto’s focussen en meer op actie. Het is te hopen dat daardoor Fast 9 juist meer auto-actie gaat krijgen. Waar het in de oude delen nog om straatracen ging, is Fast & Furious sinds het vijfde deel zich op over-de-top actie gaan focussen. De regie van deel negen is in handen van Justin Lin. Deze regisseur was onder meer verantwoordelijk voor The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006), Fast & Furious (2009), Fast Five (2011) en Fast & Furious 6 (2013). Het zevende deel werd destijds geregisseerd door James Wan, terwijl F. Gary Gray verantwoordelijk was voor deel acht.