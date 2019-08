Kortpittige organisatie verbiedt Volkswagen-reclame

In het Verenigd Koninkrijk zijn ze er niet zo blij mee.

Je kunt niet zomaar een reclame in elkaar flansen en deze delen op internet en televisie. Er zijn commissies die beoordelen of de commercial wel geschikt is om uitgezonden te worden. In Nederland gaat dat best oké, maar in het Verenigd Koninkrijk zijn ze ongelofelijk streng tot aan het bizarre toe.

Volkswagen Engeland heeft een spotje gemaakt om de e-Golf aan te prijzen. Geheel in lijn met het merk komen allerlei mensen uit de maatschappij voorbij in de reclame. Op het einde passeert een elektrische Golf het beeld met de slogan van Volkswagen.

Als je niet zou weten dat deze reclame verboden is, dan is de kans klein dat je gaat ontdekken wat hier fout aan is. Toch denken ze daar in het Verenigd Koninkrijk anders over.

In de laatste scène passeert de e-Golf een moeder die op een bankje zit en een boek leest. Belachelijk, vinden ze bij de Advertising Standards Authority (ASA). Volgens deze organisatie zet Volkswagen de vrouw hier op een stereotype neer. Namelijk als moeder. En nee we verzinnen dit niet. De ASA is van mening dat dit aanstootgevend kan zijn en daarom is de reclame verboden in het Verenigd Koninkrijk. Misschien de volgende keer toch maar een vader die borstvoeding geeft dan? Je kunt de verboden reclame hieronder bekijken. Een discussie van een woordvoerder van de ASA daaronder. (via BBC)