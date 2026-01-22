Toyota bevestigt: nieuwe sportwagen met middenmotor in ontwikkeling

Twee dingen zijn zeker: het is geen EV en het duurt nog wel even.

Toyota plaagt ons al ruim twee jaar met coole, sportieve beloftes, maar nu is er dan eindelijk concreet nieuws. Na een flauwe onthulling van een Toyota met middenmotor bevestigt Gazoo Racing dat er gewerkt wordt aan een echte sportwagen met middenmotor.

Van ambitie naar realiteit

In het najaar van 2023 liet Toyota zien dat zij geen grappen maken als ze het hebben over sportieve ambities. Toyota kwam natuurlijk met de FT-SE, wat een compacte, volledig elektrische tweezitter was met duidelijke verwijzingen naar de iconische MR2. Middenmotor, laag zwaartepunt en een strak ontwerp: precies de formule waar liefhebbers wat van lusten. Daarna bleef het echter opvallend stil.

Tot nu dus. In gesprek met Automotive News bevestigt superheld: Tomoya Takahashi, president van Gazoo Racing, dat Toyota werkt aan een nieuwe sportieve productieauto met, je raadt het al: de motor achter de stoelen. Belangrijk om even te benoemen: het gaat dus niet om een EV, maar om een auto met echte plofmotor.

Nieuwe motor, serieuze prestaties

Onder de motorkap, of beter gezegd achterklep, ligt waarschijnlijk (en hopelijk) Toyota’s nieuwe G20E-motor. Dit is een volledig nieuwe 2.0-liter vierpitter met turbo die eerder al opdook in het GR Yaris M concept. Toyota mikt op meer dan 400 pk in straattrim en zelfs ruim 600 pk in race-uitvoering. Maak me nou niet gek.

Volgens Takahashi is de huidige 1.6-liter driecilinder met 300 pk simpelweg niet krachtig genoeg voor een middenmotoropstelling. De G20E is compacter, lager en efficiënter dan Toyota’s bestaande 2.4 turbo en wordt bovendien ontwikkeld met elektrificatie ergens diep in het achterhoofd. Uiteraard moet het motortje ook geschikt zijn voor andere configuraties, waaronder vierwielaandrijving.

Nog vier tot vijf jaar geduld

Mochten er mensen zijn die net als ik wachten op een vooral spoedige onthulling, dan zou ik dit stukje tekst even overslaan. Volgens Takahashi bevindt het project zich namelijk pas in de eerste van vier ontwikkelfases. Prototype-tests zijn al wel begonnen, maar serieproductie gaat helaas echt nog jaren duren. Als alles geheel volgens plan verloopt en het geluk aan onze zijde is, mogen we blij zijn met een introductie rond 2030.

De laatste middenmotorauto van Toyota stamt uit 2007, toen de derde generatie van de Toyota MR2 uit productie ging. Toen vond ik het persoonlijk niet zo erg, de stoerheid die de MR2 had was die toch allang verloren. Maar goed, een terugkeer van die lay-out ligt daardoor wel veel meer voor de hand dan een productieversie van de GR Yaris met middenmotor, die vooral als testplatform dient.

Meer sportwagens onderweg

Maar, lieve lezers, er is nog meer! Toyota hint namelijk ook op andere sportieve planneten. Een nieuwe Celica zou al in een vergevorderd ontwikkelingsstadium zijn, al lijkt een onthulling vóór 2028 ietwat onwaarschijnlijk. Tel daar nog even bestaande modellen als de GR Yaris, GR Corolla, GR86 en GR Supra bij op en het wordt duidelijk dat Toyota de sportieve rijder nog niet laat gaan.

Of de markt ruimte heeft voor zoveel niche-sportwagens tegelijk, weet ik niet. Maar één ding staat vast: Toyota heeft de MR2-geest nog lang niet begraven.