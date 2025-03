Nieuwe Toyota GR86 wordt toch niet zelf gebouwd?

Toyota en Subaru bedanken elkaar vriendelijk voor de volgende generatie GR86 en BRZ, maar naar verluidt gaat Toyota niet alleen verder met de GR86.

Als alle geruchten kloppen, stevent Toyota af op het hebben van een leuk en historisch verantwoord gamma. De ’86 en Supra zijn al terug, de Yaris en Corolla hebben nu een leuke versie en naar verluidt komen namen als Celica, Starlet en MR2 ook nog terug. GR-versies incluis! Daarnaast werkt het merk ook nog aan opvolgers voor de GR86 en GR Supra, met dezelfde namen. Beide die modellen waren samenwerkingen en het leek erop dat Toyota daar mee wilde stoppen.

Toyota GR86

De samenwerking achter de ’86 (eerst GT86, daarna GR86 en gebaseerd op de chassiscode AE86 van de Corolla Levin/Sprinter Trueno) ken je waarschijnlijk wel. Toyota bouwde de compacte sportauto in 2012 samen met Subaru, die hem uitbrachten als BRZ. Met een boxermotor van die laatste. We wisten al een tijdje dat Toyota toch liever een sportauto wil met hun eigen motoren. Er gaat al heel lang het gerucht dat de opvolger een versie van de driecilinder G16E-GTS uit de GR Yaris krijgt. Subaru heeft andere plannen voor de opvolger van de BRZ, dus scheiden de wegen van de twee Japanse merken.

Toch een samenwerking

Inmiddels hoef je Toyota niks meer uit te leggen over sportieve auto’s, dus kunnen ze het ook echt wel zelf. Toch wordt nu in een Japanse publicatie genoemd dat de nieuwe Toyota GR86 niet geheel een eigen product gaat worden. Niet dat Toyota hun hele hebben en houwen op een MX-5-chassis gaat plempen, maar ze willen in ieder geval hulp. Het gerucht gaat dat Toyota de samenwerking met Mazda aangrijpt om ingenieurs van hun concullega’s te betrekken bij de ontwikkeling.

Bij de basis

Op zijn minst opvallend, want als het gaat om kleine sportwagentjes is de Toyota GR86 een directe concurrent van de Mazda MX-5. Met als grote verschil dat de GR86 naar verluidt weer enkel een coupé wordt en de MX-5 juist altijd een cabrio is. Eenzelfde verdeling als bij de GR Supra en BMW Z4, dus het werkt op zich wel. En hey, dat de fun van een MX-5 heel anders aan kan voelen als de afstelling en motor anders is, bewees de Fiat 124.

Verdeling

Dan de volgende vraag: met een nieuwe Celica en MR2 op komst (als de geruchten kloppen), wat heb je nog aan een Toyota GR86? Welnu, de GR86 lijkt echt dé auto te zijn voor de meest simpele vorm van lol. De GR Celica zou AWD als speerpunt hebben en de MR2 krijgt een middenmotor, zoals vroegâh. Daarmee is de GR86 de minst krachtige auto op een RWD-platform. Dat Toyota toch wat creatief moet boekhouden zou aangeven dat het weer een goedkope sportauto moet worden. Zo is ook al genoemd dat het een optie is om een verkort Lexus IS-chassis te gebruiken. Het platform samen met Mazda zou juist een uniek platform voor de ’86 worden. Nog even afwachten!