Van diesel tot elektrisch: de nieuwe Toyota Hilux

Wanneer je zegt: voor ieder wat wils, dan moet je bij de nieuwe Toyota Hilux zijn.

Je kan niet zeggen dat deze pick-up niet bij je past vanwege aandrijflijn. Toyota schopt dat smoesje onderuit door werkelijk alle gangbare aandrijflijnen aan te bieden met de nieuwe Hilux. Een slimme zet, want dit maakt de pick-up breed inzetbaar.

Elektrisch

Voor het eerst in zijn geschiedenis krijgt de Hilux een volledig batterij-elektrische versie. Deze Hilux BEV (Battery Electric Vehicle) verschijnt in Nederland aan het einde van het eerste kwartaal van 2026. Naast de BEV volgt in het derde kwartaal van 2026 ook een Hilux Hybrid 48V en in 2028 een variant op waterstof.

Toyota belooft dat de elektrische Hilux net zo taai is als zijn dieselvoorvaders. De pick-up blijft trouw aan zijn body-on-frame-constructie en vierwielaandrijving, maar krijgt een modern hart: een 59,2 kWh lithium-ionbatterij en eAxles voor en achter. Gezamenlijk leveren die een stevig koppel (205 Nm vóór, 269 Nm achter), goed voor pittige off-roadprestaties. Het WLTP-rijbereik komt voorlopig uit op circa 240 kilometer, en snelladen van 10 naar 80 procent duurt zo’n 30 minuten met een 150 kW DC-lader.

Het laadvermogen bedraagt 715 kilo en het trekgewicht 1.600 kilo. Genoeg voor een trailer met motorfietsen of een volle aanhanger bouwmateriaal. En mocht je door een beekje moeten: de elektrische Hilux heeft dezelfde doorwaaddiepte als de huidige dieselversie.

Hybrid 48V: dieselpower blijft

Voor wie liever niet afhankelijk is van laadpalen, biedt Toyota de Hilux Hybrid 48V. Die combineert de bekende 2,8-liter diesel met een 48V mild-hybridesysteem dat de motor ondersteunt bij optrekken en manoeuvreren. De aandrijflijn is goed voor een geremd trekgewicht van 3.500 kilo en een laadvermogen van ruim één ton. Extra plus: hij lust gewoon HVO100-biodiesel, dus hij kan rijden op fossielvrije brandstof.

Looks

Qua design laat Toyota zich inspireren door de nieuwe Land Cruiser. Met onder meer een brede neus en een uitgeschreven merknaam, met daarnaast scherpe LED-koplampen. Binnenin tref je een 12.3-inch digitaal instrumentarium aan, er is ook een groot multimediascherm wat eveneens tot 12.3-inch groot is.

Alle versies zijn Double Cab, dus plek voor vijf personen (of twee, als je kiest voor de werkversie met laadruimte in de cabine). Nieuw is ook de elektrische stuurbekrachtiging, wat rijden over grof terrein makkelijker moet maken.

De negende generatie Toyota Hilux komt in elk geval als volledig elektrisch en als Hybrid 48V naar Nederland. Prijzen en informatie over uitrusting volgt in een later stadium.