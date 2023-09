Toyota wil nu ineens Tesla nadoen

Tesla nadoen: Toyota heeft een nieuw doel.

Hybrides, diesels eruit (maar toch ook niet), plug-in hybrides en dan waterstof. Toyota had de toekomst voor zichzelf helemaal uitgestippeld. Op die manier konden ze het station ‘elektrische auto’s’ helemaal overslaan.

Dat zou Toyota wel makkelijk uitkomen, want heel erg veel elektrisch deden ze niet. Nu is die gedachtegang niet vreemd: Toyota is wereldwijd een enorm grote speler in de markt en tien jaar terug was elektrisch rijden nog niet wat het nu is.

Ze zijn inmiddels een beetje bijgedraaid. Er is een elektrische Toyota op het moment (de bZ4x) die ze samen met Subaru hebben ontwikkeld. Daarnaast weten we dat er nog een hele hoop op stapel staan. Maar Toyota wil meer!

Een nieuw rapport bevestigt dat Toyota een leidende rol wil spelen in de wereld van elektrische auto’s. Op dit moment zijn dat Tesla en BYD. Beide merken moeten zo snel mogelijk verslagen worden.

Toyota wil Tesla nadoen (en BYD!)

Toyota is voornemens om de productie van elektrische auto’s nóg veel verder op te schroeven dan dat het plan was. Het is de bedoeling dat het Japanse merk in 2025 meer dan 600.000 elektrische auto’s bouwt.

Dat is een krankzinnig hoog aantal. Niet zozeer omdat het meer is dan dat Tesla op jaarbasis doet, want de toko van Elon Musk is succesvoller. Nee, het gaat er meer om dat Toyota in 2022 nog slechts 24.000 EV’s verkocht.

ls Toyota dan vanaf 2025 een supergroen automerk? Nou, nee, eigenlijk niet. De verwachting is dat ze dat jaar 600.000 EV’s verkopen, maar daar staan alsnog 11.000.000 auto’s met een verbrandingsmotor tegenover.

De merken Toyota en Lexus hebben hun toeleveranciers al geïnformeerd dat de productie verdrievoudigd. Zij zullen immers de onderdelen moeten leveren die Toyota in elkaar zal schroeven.

Hoe Toyota die stijging wil gaan realiseren, is niet helemaal duidelijk. Ja, er komen (uiteraard) meer elektrische auto’s aan. Naar verluidt is Toyota aan het afkijken bij Tesla hoe zijn het doen. Dus minder onderdelen en de onderdelen die je gebruikt onderling uitwisselen met andere modellen.

Gaat dit allemaal wel lukken?

Of Toyota deze doelstellingen gaat halen, valt nog te bezien. Merken als Ford en Volkswagen hebben jaren geleden al de EV-route gekozen en met name de eerste paar jaren zijn heel erg lastig. De productie van EV’s opschroeven is niet eenvoudig als je er geen ervaring mee hebt.

Veel EV-startups gaan kopje onder op het moment dat de productie wordt opgeschaald. Mocht het gedeelte met productie lukken, is er een twee uitdaging. Voor veel traditionele automerken is het bouwen van een elektrische auto enorm lastig, omslachtig en duur. Geld verdienen met elektrische auto’s is iets dat niet veel autofabrikanten lukt.

Dus dat Toyota BYD en Tesla wil nadoen is heel erg nobel, maar er is een reden voor dat Tesla zo ontiegelijk veel waard is. Geen andere fabrikant kan zóveel elektrische auto’s bouwen én geld verdienen tegelijkertijd. Dus we zijn benieuwd.

Via: Nikkei Asia