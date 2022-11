Zo bizar veel winst per auto maakt Tesla per auto

De winst per auto bij Tesla is enorm hoog. Beter dan bij gigant Toyota.

Afgelopen week werd bekendgemaakt dat Toyota het meest waardevolle automerk ter wereld is. Het is een gezond bedrijf dat een enorm grote spanwijdte heeft. Er is bijna geen markt waar het merk matig presteert (op Nederland na, wellicht). Toyota heeft een compleet modelgamma. Sterker nog, ze passen dat gamma aan op de markt.

Dus de Toyota’s die je in de Verenigde Staten kan kopen, zijn afwijkend aan de van Duitsland. In Japan, Australië en Indonesië is het ook allemaal anders. Dit heeft als voordeel dat Toyota altijd een passende oplossing heeft voor elke markt. Bij Tesla doen ze het anders. Dat merk heeft maar vier modellen waarbij de focus echt ligt op de Model 3 en Model Y.

Het grote voordeel is dat een kleiner modelgamma en minder keuze betekent dat er minder kosten gemaakt hoeven te worden. Dat zit dus wel goed bij Tesla. Op dit moment is Tesla zeven keer kleiner qua volume dan Toyota. Met andere woorden, per Tesla verkoopt Toyota zeven auto’s. Echter, als het aankomst op winst per auto, dan is Tesla ongenaakbaar. Dat meldt Nikkei Asia.

Q3

Beide fabrikanten hebben namelijk hun cijfers voor Q3 2023 bekendgemaakt. Toyota heeft 3,15 miljard dollar nettowinst gemaakt. Met Tesla ging het ietsje beter. De Amerikaanse fabrikant maakte namelijk een nettowinst van 3,29 miljard dollar. Dit houdt in dat Tesla dus niet alleen meer winst maakt, sterker nog, per auto ligt de gemaakte winst (veel) hoger.

Per auto maakt Tesla dus 8 keer zoveel winst in vergelijking met Toyota. Dit is vrij uitzonderlijk, uiteraard. Toyota had dan ook wat verliezen te verwerken in deze periode. Volgens Toyota drukte dat behoorlijk op de balans, zo’n 3 miljard dollar. Zo rezen de prijzen van toelveranciers enorm toe, mede door de gestegen energiekosten. Het sluiten alle operaties in Rusland kosten Toyota ook nog eens 660 miljoen dollar euro.

Winst per auto Tesla

De strategie van Tesla om een beperkt aantal modellen te maken voor de gehele wereld pakte goed uit. Dat is het niet alleen, overigens. Tesla heeft gewoon een gouden formule gevonden hoe ze goedkoop een hoogwaardige elektrische aandrijflijn kunnen bouwen. Als je kijkt naar prestaties, range en laadtijden doen ze het uitstekend. Dit terwijl de concurrentie vaak duurder is en voorzien van een mindere aandrijflijn.

De winst per auto is bij Toyota ongeveer 1.200 dollar per auto. Niet verkeerd als je bedenkt dat het Japanse merk behoorlijk wat klappen moest verwerken (en alsnog een hele hoop auto’s verkoopt). Bij Tesla is de winst per auto 9.570 dollar! Per auto! Tel daarbij op dat die aantallen alleen maar oplopen en je begrijpt waarom iedereen toch nog wat aandeeltjes TSLA wil scoren.

Via: Carscoops