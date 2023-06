Toyota PHEV(!) rijdt 2.000 km elektrisch in één keer

Niet stoppen om te laden, niet naar de benzinemotor en toch 2.000 km rijden met een theoretische range van 75 km: dankzij Electreon kon het.

Vraag een willekeurig persoon wat de reden is dat ze nog niet elektrisch rijden en de meeste antwoorden zullen in de trant zijn van ‘laden duurt lang’, ‘klein rijbereik’ of ‘ik heb geen laadpaal’. Daar het rijden met een EV echt wel op niveau is, blijft er een soort xenofobie voor het opladen en het rijbereik van de EV heersen. Want die accu raakt een keer leeg, blijven doorrijden en nooit zonder stroom komen te staan is onmogelijk. Toch?

Mega-actieradius

Oké, we gaan niet beweren dat er wel een manier bestaat om oneindig door te rijden met een EV, maar iets wat in de buurt komt begint nu aardig overtuigende vormen aan te nemen. Het is het team achter Electreon namelijk gelukt om 1.942 km volledig elektrisch te rijden, zonder ook maar één keer te stoppen om te laden. Ook werd er niet met een slakkengangetje gereden en werd er ook niet gekozen voor een auto met een gigantische actieradius. Nee, wat het geheel misschien nog wel het meest bizar maakt is dat de gekozen auto een Toyota RAV4 Plug-in is, die theoretisch maar 75 km elektrisch haalt (en de benzinemotor is niet ingeschakeld). Het team stopte na 100 uur, om een wereldrecord te vestigen. De auto had echter nog even door kunnen gaan. Wat is de magische formule om zo lang te kunnen rijden?

Rijden en laden

Welnu, dat er niet is gestopt om te laden betekent niet dat er niet geladen is. Sterker nog, de Toyota RAV4 heeft vrijwel de hele tijd kunnen opladen. Hij reed namelijk op het testcircuit van Electreon wat momenteel gebruikt wordt om de techniek rondom rijden en laden te testen. Het gebruik van een PHEV was juist om te bewijzen dat zelfs behoudende actieradiuscijfers zo ineens indrukwekkend kunnen worden. Daar zit ook een boodschap in voor autofabrikanten om te stoppen met zulke gigantische kWh-cijfers en met kleinere accu’s te gaan werken.

Inzetbaar?

Daar zit wel het probleem, want hoe relevant is dit in de echte wereld? Nog niet natuurlijk, want je moet de technologie verwerken onder bijna alle wegen die de wereld rijk is. Tenminste, ook daar is hoop. Slechts 25 procent van de lengte van de testbaan heeft daadwerkelijk de oplaadtechnologie onder het asfalt zitten. De RAV4 kon dus steeds net genoeg procentjes erbij pakken op die kwart van de weg om zijn actieradius met 26 keer het geclaimde bereik te verlengen. Zelfs op een paar plekken een paar honderd meter van elke snelweg elektrificeren kan al een mooie boost brengen voor de actieradius van elektrische auto’s.

Ook al is het idee van Electreon al vaker voer voor discussie geweest, het blijft op zijn minst interessant. En nu blijkt ook in de praktijk dat zelfs een kleine actieradius zo ineens groot wordt. Het Israëlische bedrijf heeft in hun eigen Tel Aviv al experimenten lopen met de techniek in de praktijk, vooral voor het openbaar vervoer. Wel zijn vele partijen geïnteresseerd in de techniek en zou ook bijvoorbeeld Zweden wel oren hebben naar grootschalige inzetbaarheid.