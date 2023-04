Toyota wil over 4 jaar 60 keer zoveel EV’s verkopen

Hybrides zijn toch niet de toekomst, dus Toyota moet even een flinke inhaalslag maken op EV-gebied.

Toyota was jarenlang hét merk voor mensen die het milieu een warm hart toedroegen. De Japanners hadden nota bene in de jaren ’90 al een hybride. Toch is het nu uitgerekend Toyota dat enorm achter de feiten aan loopt qua elektrificatie. Iets met de wet van de remmende voorsprong misschien.

Toyota heeft sinds deze maand een nieuwe CEO, die het stokje overneemt van Akio Toyoda (de kleinzoon van). De nieuwe baas, Koji Sato, moet even flink gas gaan geven met EV’s. Dat is ook precies wat hij gaat doen.

Toyota heeft nu als doel gesteld om in 2026 1,5 miljoen elektrische auto’s te verkopen. Dat is een ambitieuze doelstelling. Het afgelopen jaar verkochten ze namelijk nog geen 25.000 EV’s. Dat betekent dat Toyota in 4 jaar tijd 60 keer zoveel EV’s moet verkopen. En dan liggen ze nog niet aan kop.

Op dit moment moet Toyota het puur hebben van de bZ4X. Lexus heeft nog de RZ 450e en de UX 300e, maar dat is het dan. Toyota heeft echter nog een hele reeks bZ-modellen in de pijplijn zitten. In Europa worden er nog vijf nieuwe modellen gelanceerd voor 2026, inclusief de compacte cross-over die je hierboven ziet.

Intussen is Toyota ook alvast bezig met een volgende generatie EV’s. Daarvoor gaan de Japanners alles op de schop gooien. Deze zullen op een totaal andere manier geproduceerd worden. Het nieuwe platform moet ook de range verdubbelen. Dat klinkt wederom ambitieus, want de bZ4X heeft al 516 km range.

Één ding is in ieder geval duidelijk: Toyota gelooft inmiddels ook in volledig elektrische auto’s. Die realisatie is wel wat laat gekomen. Toyota had gewoon al een paar elektrische succesnummer kunnen hebben.