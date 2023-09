BYD Seal AWD en RWD – test en video

Een Chinese elektrische sportsedan moet het vooral Tesla moeilijk maken. Eens kijken of de BYD Seal overeind blijft tijdens een test in Duitsland.

Dat moet gezegd worden: BYD toont wel lef. Het journaille vloog in op Munchen en mocht via een mooie mix van de autobahn en Duitse landstrassen richting de Tegernsee rijden. Veel fabrikanten durven een rit op de autobahn niet aan, want juist daar valt nog wel eens een auto door de mand. De Tesla Model 3 Performance haalt eenmalig wellicht de topsnelheid, maar daarna oververhit de aandrijflijn (we deden al eens een test tegen een Tacyan). Overigens maakt BYD het zichzelf wel makkelijker door de begrenzer voor de topsnelheid op een nogal laffe 180 km/u te zetten. Tegelijkertijd realiseer ik me dat hoge topsnelheden in de echte wereld irrelevant zijn.

Het bedrijf BYD

Met alle Chinese nieuwkomers die Europa overspoelen, is het altijd goed om het bedrijf erachter ook onder de loep te nemen. BYD auto werd in 2003 opgericht als de automotive-tak van BYD, een multinationaal hightechbedrijf. Een techbedrijf dus, die bijvoorbeeld ongeveer de helft van de iPads wereldwijd in elkaar schroeft.

Ook op autogebied doet BYD het niet onaardig. In China verkochten ze het eerste half jaar 1.55 miljoen NEV’s (New Energy Vehicles) en zijn daarmee marktleider. Voor het geval je het afvraagt NEV’s zijn inderdaad volledig elektrische auto’s (BEV), maar ook plug-in hybrides (PHEV’s). Auto’s met louter een verbrandingsmotor bouwt BYD niet meer.

BYD Seal en de ocean-line

Net als de BYD Dophin maakt de BYD Seal deel uit van de BYD Ocean-lijn. De Dolphin is voordelige, compacte elektrische crossover, die in mijn ogen nogal lullig oogt. Zelf rept BYD over het Ocean Aesthetics designconcept, maar ik heb wat moeite om daar een lijn tussen de dolfijn en de zeehond te zien.

Gelukkig oogt de BYD Seal best aardig en heeft een goede stroomlijn. De cW waarde is 0,219 en dat zonder dat het design te “aerodynamisch” is. Aangezien jullie de BYD Seal ook ergens willen plaatsen: de Seal is 4,8 meter lang, 1,9m breed en 150cm hoog. Dat komt heel dicht bij de waardes van de Model 3. Overige concurrenten lijken ons de BMW i4 en de Hyundai IONIQ6.

Dankzij het in de bodem geïntegreerde accupakket is er een vlakke bodem in het interieur. Ruimte voorin en achterin zijn prima. Voor de cijferfetisjisten onder jullie: de bagageruimte is 402 liter groot en er is nog een frunk van 53 liter.

Stil en comfortabel

De meeste EV’s zijn behoorlijk stil en ook de Seal stelt niet teleur. Zelfs op autobahn snelheden blijft de rust in de cabine bewaard. Het onderstel absorbeert de meeste oneffenheden prima, heel af en toe slaat de achterzijde door op grotere dwarsrichels. Alles prima dus? Gedeeltelijk maar, want de gemonteerde sportstoelen zijn in de basis niet oncomfortabel. Ze hebben echter maar weinig verstelmogelijkheden en hebben veel te korte zittingen. De rest van het interieur is netjes, maar de spreekwoordelijke Audi kwaliteit haalt BYD nog niet.

De Seal is overigens alleen stil als je alle rijhulpsystemen een beetje laat dimmen. In de standaardsetting (die helaas semi-verplicht zijn inmiddels) zullen de meeste Europeanen redelijk gestoord worden van het gepiep en de paniekerige stuuringrepen door de ADAS systemen. De exacte bewoordingen in het infotainment systeem van BYD moet ik je schuldig blijven, maar de volgende systemen moet je uitzetten voor een rustige rit. De verkeersborden herkenning en de actieve lane keeping feature. Beiden werken maar matig, over intelligent speed assist maakten we al eens een complete video. De management samenvatting: dat werkt bij geen enkel merk goed.

Veel power voor de BYD Seal

In eerste instantie komen er twee versies van de BYD Seal op de Nederlandse markt, in de tweede helft van 2024 komt er nog een versie met kleinere accu. De instapper is de RWD die één elektromotor heeft die 313 pk op de achterwielen loslaat. Volgens opgave van BYD sprint de BYD Seal RWD in 5.9s naar de 100, maar ik klokte hem op 6,5s. Dat is nog steeds meer dan snel zat en zo voelt het ook tijdens de test van de BYD Seal RWD. Voor de meeste kopers is dit meer dan genoeg vermogen.

Er is ook nog een vierwielaangedreven AWD-versie, die 160 kW naar de voor- en 230 kW naar de achterwielen stuurt. Totale systeemvermogen is 530 pk en maximaal levert de BYD Seal AWD 700 Nm koppel. De badge achterop is de opgegeven sprinttijd, de Seal AWD moet van 0-100 sprinten in 3,8s. Beide versies hebben een begrensde topsnelheid van 180 km/u. Op een niet-al-te-lege autobahn tikte ik in de AWD dat moeiteloos aan, maar dat mag je ook verwachten met zoveel vermogen.

Niet super sportief

Gezien de looks en het nogal royale vermogen, zou je kunnen vermoeden dat de SEAL een sportieve inborst heeft. Op papier klinkt het ook allemaal goed: een laag zwaartepunt, een grote torsiestijfheid, onafhankelijke double wishbone-ophanging vóór en de vijf-link achterwielophanging. De AWD heeft daarbij ook nog eens instelbare adaptieve demping.

De Seal stuurt niet slecht, dat zeker niet, maar het is meer een comfortabele auto dan een hele sportieve. Ik reed op diverse Duitse landstraße, met lekkere hoogteverschillen, bochten met verschillende radiussen en zo nu en dan een goede hobbel.

Tijdens de test hield de BYD Seal zich kranig onder deze omstandigheden, maar het comfort overheerst. Zelfs in sport is de demping niet heel erg stevig. Zeker met wat hoogteverschillen in de weg merk je dat de ophanging van de Seal soms een zweefmomentje heeft. Goed voor het comfort, maar minder goed voor de controle.

Erg vreemd is dat je de besturing nog apart op de sport stand, ook al heb je de sportieve rijmodus al gekozen. De RWD laat 313 paarden los op de achterbanden en het ESP kan (gedeeltelijk) uit zolang je onder de 70-80 km/u blijft. Als je in een haakse bocht lomp op het gas gaat, dan gaat het merendeel van het koppel naar het binnenste wiel. Een veilige oplossing, maar het berooft de meer ervaren bestuurder van de mogelijkheid om te sturen met het gaspedaal.

Accu, range en laden van de BYD SEAL

Zowel de Seal AWD als de RWD hebben hetzelfde accupakket: het is een kobaltvrije Lithium-ijzerfosfaat accu die BYD de Blade Battery noemt. De capaciteit is 82 kWh en de RWD komt daarmee 570 km ver, de WLTP-range van de AWD versie is 520 km.

De reguliere AC lader is een 3-fase exemplaar die maximaal met 11 kW kan laden. Gelukkig maakt BYD niet dezelfde fout als met de HAN en de TANG om auto’s met een 1-fase lader uit te rusten.

Qua snel laden verzet BYD de bakens niet: het DC-laden vindt plaats met maximaal 150 kW: van 30-80% duurt daarbij 26 minuten. Helemaal zuiver is die tijd dus niet, want tijdens lange ritten zal je niet al bij 30% acculading (en nog 171 km WLTP-range!) gaan laden. Het is niet voor niets dat de meeste andere fabrikanten een laadtijd aan de snellader communiceren die gaat over 10-80% acculading.

BYD is verder scheutig met spullen. De AWD is direct gekoppeld aan een hoger uitrustingsniveau. De Seal AWD heeft bijvoorbeeld een V2L (Vehicle-to-Load) functie die 3.0 kW kan leveren aan elektrische apparaten (of andere voertuigen).

Alle Seals hebben een warmtepompsysteem met een werking over een brede temperatuurrange (-30 tot +60 graden Celsius). Vooral in de winter zorgt een warmtepomp voor minder terugval in range bij lage temperaturen.

Rotating display als gimmick

Voor de bestuurder zit een 12,5 inch LCD display en optioneel is er ook een heads-up-display die informatie op de voorruit projecteert. Om het feest compleet te maken kan het 15,6 inch grote touchscreen geroteerd worden. In de portretstand steekt het scherm voor mijn smaak wat te veel boven het dashboard uit, maar het is mooi dat BYD de keuze biedt.

Omdat het een best fors scherm is, heeft BYD een splitscreen functie ingebouwd. Helaas werkt dat dan weer met maar twee apps: de navigatie en Spotify. Het zijn toevallig wel de apps die ik ook veel naast elkaar zou gebruiken, maar iets meer keuze is wel gewenst.

De navigatie software laat wel wat steekjes vallen. Het is niet meer helemaal van deze tijd dat er niet automatisch suggesties voor laadstops worden ingevoegd voor langere reizen. Tweede nadeel is dat noch in het bestuurdersdisplay noch op de HUD navigatieaanwijzingen worden getoond. Van het touchscreen afblijven dus als je binnenkort een afslag moet hebben….

Prijs en conclusie BYD Seal test

De gedoodverfde concurrent van de BYD Seal is de Tesla Model 3 (vanaf 43k), maar ook de BMW i4 (vanaf 58k) en Hyundai Ioniq6 (vanaf 44,8k) hebben eenzelfde recept. De Seal RWD kost € 47.990, de AWD is € 50.990.

De Seal RWD biedt meer range en (nipt) meer performance dan de instap-Model-3 en Ioniq6, maar laadt een stuk langzamer en is ook 5 mille duurder. Dat is in deze markt significant. Hoewel veel media speculeren (en de EU) speculeren over de goedkope Chinese auto die de markt kapot komt maken, lijkt dat bij de BYD Seal nog niet het geval. Het is geen slechte auto (ook geen baanbrekend goede), maar met deze prijs zien we ook niet dat dit een hardloper qua verkopen wordt.