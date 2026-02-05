Toyota Yaris (P130) 2011-2020 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Toyota Yaris (P130) 2011-2020.

Vandaag in het occasion aankoopadvies een auto die je op alle verjaardagsfeestjes aanraadt aan iemand anders! Maar ook voor de liefhebber zijn er leuke Yarissen hoor, maar daar komen we later nog op.

Even in het algemeen over de Toyota Yaris. Die gaat al weer 27 (!!) jaar mee. In 1999 verving hij de Toyota Starlet. Die rijden overigens nog steeds overal rond, want niet kapot te krijgen. Ik heb m zelf thuis ook… Maar het mocht allemaal wel wat frisser bij Toyota. Die Yaris werd meteen Europees auto van het jaar dus in zoverre, missie geslaagd! In Nederland waren ze zeker in het begin niet aan te slepen.

De tweede generatie was niet om aan te gluren en kwam in 2005, maar we duiken vandaag in de derde generatie. De P130, te koop geweest van 2011 tot 2020.

Een belangrijke generatie voor Toyota, want de eerste Yaris die als hybride op de markt kwam. En het was niet meer de kleinste Toyota, want dat was inmiddels de Aygo. Hij was er nog als drie- en als vijfdeurs, maar die driedeurs was maar op beperkte uitvoeringen en motoriseringen te krijgen.

Hij was er met een 1.0 en een 1.3 VVT-I, als 1.5 Hybrid én, jawel, als 1.4 diesel. Die laatste werd in 2017 uit het gamma gehaald, want die was niet populair en Toyota nam in Nederland afscheid van de dieselmotor. Nou ja, als je de Land Cruiser en de Hilux niet meetelt natuurlijk. In 2018 kwam er ook een Toyota Yaris GRMN, (GAZOO Racing Masters of the Nürburgring) Die was altijd een driedeurs en had een 212 pk sterke 1.8 motor onder de kap. Dé versie die je wil natuurlijk. Kostte wel 45 mille, maar daar heb je tegenwoordig nog geen halve GR Yaris voor…

In 2014 kreeg de auto al een facelift. Mag bijna geen naam hebben, hij kreeg een iets ander snoetje die hem wat brutaler en minder belegen maakte. De geluidsisolatie werd verbeterd en hij kreeg achter een sportievere bumper met een diffuser. Jaja. Beetje knutselen aan de wielophanging voor het weggedrag en de 1.0 werd wat zuiniger gemaakt.

In 2017 wederom een facelift. Deze keer kreeg de voorbumper er LED dagrijverlichting bij en de achterlichten groeien fors in de breedte. Vanaf 2017 kun je kiezen voor Two Tone lak en de 1.3 motor gaat net als de diesel uit het aanbod. O ja, en in 2018 kwam dus die smakelijke GRMN hot hatch. Er zijn er zo’n 80 stuks van in Nederland verkocht, dus dat is wel zoeken naar een speld in een hooiberg. Helaas, want het is met afstand de leukste Toyota Yaris occasion van zijn generatie.

Nou, altijd lekker een Toyota, want super betrouwbaar toch? Over het algemeen wel inderdaad. Zeker deze generatie staat goed bekend. Maar speciaal voor al die verjaardagsvisitie die jij een Yaris aan wil raden doken we in de ervaringen van de berijders en zetten voor jou alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij om aan te denken als je een Toyota Yaris (P130) 2011-2020 wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Toyota Yaris (P130) 2011-2020 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop even door de lijst met Toyota Yaris (P130) 2011-2020 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Nou allereerst dus de carrosserie. Het is de laatste generatie waar je bij de Yaris kon kiezen voor zowel een driedeurs als een vijfdeurs (uitgezonderd de huidige GR Yaris) Al is het ook bij deze generatie al stevig zoeken als je een driedeurs Toyota Yaris occasion zoekt. Hij was maar beperkt te krijgen en alleen met de 1.0 en de 1.3 motor. En met die GRMN natuurlijk. Maar voor wie persé wil kan het dus.

Er is nog wel wat roest bekend. Een zwakke plek is bijvoorbeeld onder de nummerplaat op de achterklep en omdat niet alle Yaris berijders kilometervreters zijn kunnen de remschijven ook overmatig roest hebben. Zeg maar meer dan alleen wat oppervlakkige roest die je er zo afremt.

Qua interieur dan. Menigeen noemt de Yaris een be-yaris. Dat komt onder andere door de hogere zit. Die is in de vierde generatie niet teruggekeerd, maar daarvoor staat nu de Yaris Cross in de showroom natuurlijk.

De verstelling van het stuurwiel is een kritiekpunt dat we veel tegenkomen online. Hij is niet ver genoeg naar je toe te trekken lezen we en het is moeilijk om een fijne positie daarin te vinden. Probeer dat goed uit tijdens je proefrit met je Toyota Yaris occasion, dan weet je of dat ook voor jou geldt of dat je prima zit.

De exemplaren van voor de eerste facelift zijn rumoerig in de cabine. Dat is iets wat in 2014 is aangepakt, dus voor een wat stillere beleving zoek je beter naar een exemplaar van na de eerste facelift.

Onderstel

Het onderstel van de Yaris is relatief stevig afgesteld. Hij is iets comfortabelere na de eerste facelift en de hybride is wat zwaarder wat ook voor meer druk op de weg zorgt. Wel windgevoelig lezen we online.

Een andere opmerking heeft betrekking op de voorvering. Die wil nog wel eens kraken. Luister goed tijdens de proefrit en neem de nodige drempels. Want dit zijn prijzige reparaties, vooral omdat de onderdelen voor een Yaris aan de prijs zijn.

Aandrijflijn

De Yaris was er met een handbak, maar ook als automaat, de hybride Toyota Yaris occasion is natuurlijk altijd een automaat. Bij de automaat wil de hendel nog wel eens in de P-stand blijven steken. Oorzaak is vaak de remlichtschakelaar of een platte accu.

De traploze automaat die gekoppeld is aan de hybride aandrijflijn zorgt voor een soepele versnelling zonder schokjes van door de versnellingen schakelen. Hij kan de motor wat laten loeien als je het gaspedaal vol intrapt, maar al met al is dat een kwestie van wennen. Wel onrustig dat als je op de cruise-control rijdt bij windvlagen het toerental omhoog vliegt om de snelheid te behouden. Dan krijg je dat loeien dus op kruissnelheid.

Elektronica

Onder de noemer elektronica moeten we het altijd over het infotainment hebben. Een aanraakscherm was nog niet standaard bij deze generatie en Apple Carplay en Android Auto zat er al helemaal niet op. Zit het optionele scherm er wel in dan is de navigatie hopeloos achterhaald en traag. In deze jaren had Toyota dat nog niet op orde. Ga voor jouw Toyota Yaris occasion voor een aftermarket systeem. Voor een paar honderd euro ben je voorzien.

Toyota maakt al jaren een punt van veiligheid en stopt standaard steeds meer systemen in de auto’s. De één werkt wel iets beter dan de ander, zo zien we terug in de ervaringen van de berijders. Vooral de verkeersbordherkenning en de rijbaanassistent worden niet altijd gewaardeerd. Die laatste zet je overigens makkelijk zelf uit met één druk op de knop.

Een probleem dat we vaker tegenkomen bij kleine hybride Toyota’s is de 12 volt batterij. Die wil nog wel eens de geest geven, of niet genoeg capaciteit hebben. Hij zit ook op een onbereikbare plek onder de achterbank. Helpt ook niet. Hetzelfde euvel komen we bijvoorbeeld tegen bij de C-HR. Die 12 volt batterij kun je beter vervangen door een fris en iets zwaarder exemplaar. Controleer de accu en laat hem eventueel voor aankoop van je Toyota Yaris occasion vervangen.

Mocht de accu verder prima zijn, maar start jouw Toyota Yaris van de derde generatie met keyless entry toch niet? Hou dan je sleutel bij de startknop. Of de keyless entry staat uitgeschakeld (tegen de boeven) of hij is gewoon even het contact met je sleutel kwijt. Er brandt dan een geel lampje op het dashboard. Als de sleutel weer contact maakt wordt dat lampje groen.

Allemaal zeldzaam, maar als je hybride Yaris niet wil starten door een software storing dan komt dat vaak omdat de batterij van het hybride systeem te weinig spanning heeft. Klein trucje van de Wegenwacht om toch weg te komen: Trek de handrem aan, zet de auto in P-stand. Contact aan, rem stevig intrappen en vervolgend de startknop 15 seconden vasthouden. Start de auto, dan komt het vanzelf goed met de spanning in de hybride batterij en is het probleem opgelost.

Dan iets wat we veel tegenkomen. Na 2017 heeft de auto LED dagrijverlichting in de koplampen zitten. Veel eigenaren klagen over dat die dagrijverlichting strips kapot gaan. Dat is niet te repareren en je moet de hele koplampunit vervangen. En dat is prijzig, kost zo tussen de 700 en 900 euro (enigszins afhankelijk van waar en wie het doet is onze indruk).

Is de ene stuk, reken er dan maar op dat de volgende ook binnenkort de geest geeft. We komen het regelmatig tegen online. Voor de APK moet het allemaal werken. In de markt voor een Toyota Yaris occasion? Check dit even voor aankoop.

Motoren

Het kleinste brommertje is de 69 pk leverende 1.0 driecilinder. Wij zouden als je de mogelijkheid hebt een andere motor kiezen voor je Toyota Yaris occasion. Hij voldoet op zich prima hoor. Zeker in de stad en kleine afstanden. Maar als snelwegridder moet de motor hard werken en jij ook. Laat doorschakelen anders heb je niet genoeg power om lekker mee te gaan in het verkeer.

Overigens moet je met de 1.3 VVT-I ook flink toeren maken. Ook die moet hard werken, maar is toch beter op zijn plaats voor de iets meer dan duizend kilo wegende Yaris. Wil je geen hybride dan is de 1.5 viercilinder misschien de beste keus.

Die 1.5 hybride aandrijflijn is gewoon een hele passende voor deze auto. Als je voorbij het loeien kijkt als er van de auto veel gevraagd wordt, bijvoorbeeld bij het invoegen op de snelweg, is dit gewoon een goede en zuinige optie. Een verbruik van 1 op 20 is heel goed haalbaar.

Mocht een hybride Yaris geen aandrijving meer hebben dan is vaak de oorzaak te vinden bij de waterpomp. Bij een afgekoelde motor kan een computerreset tijdelijk helpen (moet je wel de polen van die onbereikbare 12 volt accu afhalen) maar je zult naar de garage moeten voor een reparatie.

Benzine

1.0 VVT-I driecilinder, 69 pk

1.3 VVT-I viercilinder, 99 pk (tot 2017)

1.5 Hybrid viercilinder, 100 pk

1.5 VVT-I viercilinder, 111 pk (vanaf 2017)

Yaris GRMN 1.8 viercilinder, 212 pk (2018)

Diesel

1.4 D-4D-F, 90 pk (tot 2017)

Aanbod Toyota Yaris (P130) 2011-2020 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Toyota Yaris (P130) 2011-2020 is er te vinden. Op dit moment staan er zo’n 440 stuks online. Dat begint bij een exemplaar uit 2011. Vijfdeurs en met de 99 pk sterke 1.3 motor. Hij heeft 252 duizend kilometer op de teller en deze 15 jaar oude auto kost je 2.750 euro. De duurste is een Yaris GRMN! Hij staat er gewoon tussen. De uitvoering die je wil met 212 pk. Met 56 duizend kilometer op de teller moet deze Yaris uit 2018 nog 28.900 euro opbrengen.

Voor het totale aanbod van de Toyota Yaris (P130) 2011-2020 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Toyota Yaris 1.5 Hybrid met bi-tone lak uit 2019. Die mochten we lenen bij Toyota dealer Van Gent in Veenendaal.