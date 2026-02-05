Luisteren naar deze radiozenders levert je meer boetes op

Daadwerkelijk nuttig onderzoek bestaat blijkbaar toch nog.

Om een onverklaarbare reden verandert menig automobilist in de zanger van Slipknot of Kristel van K3 als de muziek in de auto aangaat. Het volume wordt door het dak gedraaid, behalve bij het achteruit inparkeren, en de stembanden draaien overuren. De auto is een veilige cocon waar je ongestoord kunt meebrullen met de guilty pleasures uit de muziekwereld. Daarbij lijken we te vergeten dat de rest van de wereld vrolijk kan meekijken, inclusief de verdekt opgestelde diender met z’n laserpistool.

Die laatstgenoemde haalt namelijk zijn bonnentarget iets makkelijker als jij headbangend achter het stuur voorbij komt razen. Wat blijkt namelijk: jouw rijgedrag verandert afhankelijk van de muziekzender die je op hebt staan. En kan ertoe leiden dat je ongemerkt vaker te hard rijdt.

Hoe hoger de BPM, hoe hoger de boete

Tenminste, die connectie legden de mensen van AutoTrack naar aanleiding van een onderzoek naar de zenderkeuze van 1.540 Nederlandse automobilisten. Hierbij werd vooral gelet op de gemiddelde BPM (Beats Per Minute) van de muziek die op bepaalde zenders wordt uitgezonden. Hoe hoger het BPM, hoe hoger de het risico op snelheidsovertredingen.

Of zoals AutoTrack het zelf zegt: “Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat opzwepende muziek leidt tot ander rijgedrag, waarbij de snelheid vaak omhoog gaat”. Een voorbeeld hiervan is Chinees onderzoek uit 2019 waarin zonder twijfel wordt aangetoond dat opzwepende muziek inderdaad invloed heeft op de gereden snelheid. Daarbij komt nog wel de kanttekening dat dit vooral geldt voor de ietwat agressievere en juist meer optimistischere bestuurders.

Wat betekent dat voor jou? Als je een slechte dag op werk had of met het verkeerde been uit bed bent gestapt, is het niet handig te kiezen voor zenders als Kink (127 BPM), SLAM (126 BPM) of Radio 538 (125 BPM). Rustgevende zenders als NPO Klassiek (106 BPM), NPO FunX (117 BPM) en Joe (120 BPM) zijn dan beter voor je gemoedstoestand en je portemonnee.

Mocht je je dan nog afvragen hoeveel automobilisten het volume omlaag draaien als ze aan het inparkeren zijn? Dat zijn er minder dan je denkt: minder dan een kwart durft hier eerlijk voor uit te komen.