Deze Toyota op Marktplaats is de meest onopvallende exoot

De gemiddelde Nederlander zal het niet opvallen dat dit model van Toyota dat op Marktplaats staat nooit nieuw hier geleverd was.

Toyota mag dan een op en top Japans merk zijn, er is een ‘spin-off’ om in Noord- en Midden-Amerika meer auto’s aan de man te krijgen. In de VS bouwt het merk namelijk de Tundra en Sequoia als grote pickup en SUV, omdat de markt daar in de VS naar vraagt. Deze auto’s delen vrijwel niks met modellen voor andere continenten. De kleine broer van de Tundra, de Tacoma, doet min of meer hetzelfde. Wat gek is, want Toyota bouwt al sinds jaar en dag de Hilux die de VS dan weer niet krijgt. Die tweedeling is ergens wel logisch: de Tacoma is alsnog een slagje groter dan de Hilux en kreeg dus altijd grotere motoren.

Toyota Tacoma

Bij de nieuwste generatie is dat anders. Onder de noemer i-Force MAX heeft Toyota nu hun Amerikaanse modellen voorzien van een hybridesysteem. Daarvoor moet je de zescilinders van weleer gedag zeggen, maar krijg je een 2.4 liter viercilinder die dankzij elektromotoren goed is voor 326 pk en 630 Nm. Dat klinkt als een goed recept: een powerbeul van een motor, maar niet volledig kansloos met wetgeving zoals in Nederland.

Toyota Tacoma op Marktplaats

In dat geval: sla je slag. Er staat namelijk een Toyota Tacoma op Marktplaats! En niet de minste: de TRD Pro-uitvoering. Toyota Racing Development is precies wat het zegt: op de racerij geïnspireerde aanpassingen, in het geval van TRD Pro wat het merk doet qua rally en Dakar. De al prima voor het onverharde geschikte Tacoma krijgt daarmee allerlei technische upgrades, zoals verbeterde vering, offroad-banden en velgen en getover met de computer om tot zeer potente offroad-standen te komen.

Wat de nogal brute Toyota Tacoma TRD Pro als voordeel heeft is dat het allemaal niet belachelijk erg opvalt. Hij is ongeveer zo groot als een Ford Ranger, niet zo asociaal groot als een RAM 1500. Er staat gewoon Toyota op, wat men wel kent. Hij is zwart, niet één van de opvallende kleuren die per jaar worden aangeboden op de TRD Pro’s. Kortom: jij hebt een lekkere beul van een truck waarvan er maar weinig zijn in Nederland (van de nieuwe Tacoma is dit zelfs de enige) en je buurman denkt dat het een Hilux is. Win/win, toch?

De Toyota Tacoma op Marktplaats komt met één ietwat gedurfde keuze, namelijk rood lederen bekleding met een camouflagepatroon in de zittingen. Daar moet je van houden. Verder heb je allerlei features, waaronder een groot scherm en digitale tellers. Het is een wat vreemde mix tussen hypermodern en lekker ouderwets, zoals die schakelhendel in het midden. Zoals het een Toyota betaamt is het wel allemaal lekker functioneel en in een pickup mag het wat, eh, robuust zijn.

Kopen

Interesse? Dan is er nog één nadeel voor de Toyota Tacoma op Marktplaats. Hij is aardig aan de prijs. 99.950 euro wil de verkoper ervoor vangen, exclusief BTW en zo te zien BPM. Nou is het geen dorstige V8, maar zuipen kunnen de hybrides van Toyota nog steeds als de beste. Het is een gave occasion, maar net geen 100.000 euro is gewoon een hele sloot geld. Durf jij het aan? Neem dan vooral een kijkje op Marktplaats.