Deze knotsgekke Volkswagen met VR6 staat voor €89k te koop in Nederland

Het raadplaatje is niet zo moeilijk deze keer.

Op motorisch gebied doet Volkswagen al jaren niks spannend meer, maar er was een tijd dat niks te gek was. Vandaag gaan we een auto uit de periode behandelen. Er staat namelijk een heuse Beetle RSi te koop in Nederland!

In de basis was de New Beetle niet echt een auto waar je als petrolhead blij van werd. De auto had een hele vrouwelijke uitstraling en qua techniek was het gewoon een Golf. Met de RSi werd het echter een totaal andere auto.

3,2 liter VR6

Om te beginnen lepelde Volkswagen een 3,2 liter VR6 in de New Beetle. Deze leverde 225 pk, wat via een Haldex-koppeling verdeeld werd over alle vier de wielen. Dit recept kennen we van de Golf R32, maar die kwam pas later. De RSi is dus in feite een R32 avant-la-lettre.

RSi staat overigens niet voor Repetitive Strain Injury, maar voor RennSport injection. In 2007 waren er ook geruchten dat er een Golf RSi zou komen, maar dat werd uiteindelijk toch gewoon weer de Golf R32. RSi is dus tot op de dag van vandaag een eenmalig label, wat deze Kever des te unieker maakt.

Ruig randje

Het is aan de buitenkant ook meteen duidelijk dat dit geen braaf boodschappenautootje is. De RSi kreeg de widebody en de taartschep van de New Beetle Cup. Mooi is anders, maar het geeft de New Beetle wel het broodnodige ruige randje.

Volkswagen heeft ook werk gemaakt van het interieur. De New Beetle heeft normaal één grote snelheidsmeter in het midden, die is vervangen door een losse snelheidsmeter en toerenteller. De radio is opgeofferd voor nog meer klokjes: een oliedrukmeter, olietemperatuurmeter en een voltmeter. Wat verder opvalt zijn natuurlijk de kuipstoelen met knalrode bekleding en de carbon deurpanelen.

Prijs

Van de New Beetle RSi zijn er maar 250 gemaakt, wat – zeker voor Volkswagen-begrippen – extreem weinig is. Daar hing ook een absurd prijskaartje aan vast. De New Beetle RSi kostte meer dan een ton. En dat was in 2001, toen je voor een vergelijkbaar bedrag ook een Porsche 911 had.

Deze New Beetle RSi wordt nu door Leitner aangeboden met 46.000 kilometer op de teller. Douwe wil er €89.500 voor hebben. Daar kun je zeker 40 normale New Beetles voor kopen, want die kosten geen drol meer.