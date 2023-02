Tracker in VW kan gestolen auto niet opsporen: “geen abonnement”

Lekker dan, wordt je auto gejat en gaat Volkswagen je niet helpen omdat je geen abonnement hebt.

Abonnementen op auto’s is al een ding en ook bepaalde software-dingen ontgrendelen met een abonnement in je auto kennen we al. De nieuwste toevoeging waar bijvoorbeeld BMW door het stof voor moest is betalen voor hardware die je al hebt maar vergrendeld is. Op zich is het geen probleem om bij te moeten betalen voor opties, maar het voelt toch een beetje vreemd dat je extra moet betalen voor zaken die al in je auto aanwezig zijn.

Volkswagen Car-Net

Een voordeel van de hardware aan boord hebben is dat je in theorie dus de functie gewoon hebt. Bij verwarmde stoelen maakt dat weinig uit, maar Volkswagens hebben tegenwoordig een soort track & trace. Via hun service genaamd Car-Net kun je dan een abonnement afsluiten en Volkswagen inschakelen om je auto te vinden bij bijvoorbeeld een noodsituatie of diefstal. Daar moet je dan wel voor betaald hebben. Bij een heftige situatie in de VS blijkt dat Volkswagen je anders niet kan helpen en ‘nood breekt wet’ is ook niet uitbesteed, zo bleek in Chicago.

‘Carjacking’

De situatie is als volgt: een moeder had haar Volkswagen Atlas voor haar deur staan om haar kinderen naar binnen te brengen. Met één kind binnen werd de auto ineens gejat door twee gluiperds in een witte BMW. De Atlas werd gejat met het 2-jarige kind van de moeder nog in de auto. Ondanks dat de moeder er alles aan heeft gedaan om de mannen tegen te houden – wat haar een klap in het gezicht én het aangereden worden door haar eigen auto opleverde – kon één van de figuren met de auto en dus het kind er vandoor gaan.

Opsporen? Betalen!

De uitgesproken kans voor Volkswagens Car-Net om wonderen op te leveren. De politie nam namelijk contact op met Car-Net om de auto te traceren zodat het gespuis ingerekend kon worden. Maar nee, dat kon Volkswagen niet doen. Want er was niet betaald voor het abonnement voor Car-Net in de Volkswagen Atlas. De medewerker zat dus één knop verwijderd van precies kunnen vertellen waar de auto zich bevond, maar mocht die info niet delen met de politie. Dat leverde de politie, volgens henzelf, een serieuze vertraging op in het kunnen achtervolgen van de auto. Die is dan ook met de noorderzon verdwenen, evenals de witte BMW.

Het kind is overigens bij een winkel gedropt en binnengebracht door de eigenaar van de winkel. Die is dus weer terecht bij de moeder en dat is het belangrijkste, maar de Volkswagen is ze kwijt. Onze Engelse collega’s van Autoblog vroegen om duidelijkheid bij Volkswagen en waarom er niet per direct een uitzondering gemaakt kon worden om de auto toch op te sporen met Car-Net. Daarop meldt het merk dat er normaliter wel een uitzondering gevormd kan worden. Daar gaat een goede procedure aan vooraf gaat die meestal succesvol is, maar er in dit geval is er een serieuze breuk van het protocol geweest. Er is een onderzoek gestart om te kijken wat er beter kan.