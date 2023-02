Gezellige caravan haalt al je laadstress weg

Ineens met een Tesla Model X met 175 kWh aan batterijcapaciteit op pad? Het kan met de Boulder EV Camper.

Kijkend naar wat voor rijbereik zelfs aardig basale EV’s heden ten dage halen, lijkt het ons dat range-anxiety een ding van het verleden is. Toch zitten er nog wat haken en ogen aan, helemaal omdat de WLTP-range lang niet altijd perfect bij de werkelijkheid zit. En alles wat al rijbereik kost is in ideale omstandigheden: goed weer, rustige wegen en alleen de auto, geen trailer erachter.

Boulder EV Camper

Een zwaar apparaat achter je auto hangen vreet namelijk rijbereik. En een paar kilometer bijladen met een soort powerbank voor auto’s is ook niet perse eenvoudig. Wellicht dat het product van vandaag daar verandering in kan brengen. Dit is de Boulder EV Caravan van Colorado Teardrops en voor EV-rijders die willen caravannen kan dit uitkomst bieden.

75 kWh accu

De Boulder EV Caravan heeft namelijk net als de trekauto een accu onder de vloer. En niet zo’n kleine ook: 75 kWh! Om even een beeld te schetsen: de Tesla Model X die als trekauto gebruikt wordt heeft een 100 kWh grote accu en dus kun je driekwart daarvan zo erbij krijgen uit je trailer. Dat klinkt als een fijne boost voor als je net even wat verder moet komen in onherbergzame gebieden.

Gebruik

Dat leverde nog een paar vragen op, maar de meeste daarvan worden op de website van Colorado Teardrops beantwoord. Het accupakket zit net als bij EV’s tussen een soort sandwich-bodem onder het passagiersgedeelte. Net als bij de betere moderne EV’s wordt de temperatuur beheerd middels koelen en verwarmen om de batterijen optimaal te laten presteren. Je kunt snelladen in beide richtingen: de batterij van de caravan kan middels snelladen opgeladen worden en je kunt de EV-trekauto snelladen vanuit de trailer. De trekauto opladen kan niet tijdens het rijden, maar volgens Colorado Teardrops is dat grotendeels dankzij beperkingen van Tesla. Mocht dit idee aanslaan, dan zal Musk vast niet de minste zijn om een ‘laden tijdens het rijden’ modus te ontwikkelen voor Tesla’s.

Compenseren

Om de verwachtingen van de 75 kWh accu van de Boulder EV Camper niet door het dak te laten gaan, zegt Colorado Teardrops dat je geen verbluffende rijbereiken moet verwachten. Ze willen op zijn minst het verloren rijbereik door het trekken van een trailer compenseren en misschien overtreffen. Het is dus niet zo dat je dankzij 175 procent van de accucapaciteit van een Model X ook ineens 1,75 keer zo veel range hebt. Maar een soort powerbank bij je hebben is geen slecht idee.

Caravan

Het hele EV-aspect van de Boulder EV Camper is een nobel streven, of het werkt moet uit de praktijk blijken. Verder is het wel een knusse caravan. Voor Amerikaanse standaarden is het een klein ding, maar Europeanen zijn wel wat gewend met onze Kips en Eriba’s. Dankzij de merknaam is het logisch dat de caravan een druppelvorm (teardrop) heeft. In het middengedeelte heb je ruimte voor ofwel een zitgedeelte ofwel een bed, achterin heb je genoeg ruimte voor opslag, een soort keukenblad en een kooktoestel. Ook handig van een 75 kWh groot accupakket: je kan eventueel wat stroom aftappen van het accupakket. Voor als je ergens wil wildkamperen zonder stroom toch wel fijn.

De Boulder EV Camper is nog een prototype, maar een product in de vorm zoals je hem vandaag ziet is dichtbij. Je kunt hem al bestellen, dat gaat je 67.000 dollar (63.300 euro) kosten. Grotere modellen staan op de planning en er zijn een paar opties, zoals airco, verwarming en een watertank. Het idee is leuk en handig, de uitvoering klinkt nog wel een beetje als ‘eerst zien dan geloven’. Maar we zien het graag!