Rekeningrijden wordt deze zomer concreet

Deze zomer is er een concreet plan klaar voor het ‘betalen naar gebruik’ of rekeningrijden dat Nederland in 2030 krijgt.

Vind jij het ook zo oneerlijk dat jij je auto nauwelijks gebruikt en toch evenveel mrb betaalt als veelgebruikers? Goed nieuws: rekeningrijden komt eraan. Of zoals het kabinet het noemt: betalen naar gebruik.

Rekeningrijden

Want ja, er kan nu niet meer omheen gedraaid worden: er komt rekeningrijden aan. Tegen 2030 betaal je meer of minder mrb gebaseerd op gebruik. Tot zo ver niks nieuws (nee, echt niet), maar wat betreft de uitwerking is het hele voorstel nog een groot vraagteken. Doe je het op basis van kilometerstand? Op basis van meetapparatuur in de auto (hallo big brother)? Dat alles gaan we te weten komen. En als het aan minister Mark Harbers van Infra en Waterstaat ligt, deze zomer al.

Plan deze zomer

Harbers en staatssecretaris Van Rij van Financiën zijn namelijk momenteel bezig met onderzoek over rekeningrijden. Daaruit moet blijken wat de beste manier wordt van het gebruik registreren. Het moet namelijk wel eerlijk, duidelijk en makkelijk worden. Eén van de manieren om het iets simpeler te maken is volgens Harbers om geen onderscheid te maken tussen tijd en plaats. Het moet dus echt puur om het gebruik gaan.

Harbers verwacht dus deze zomer een volledig uitgewerkt plan te hebben wat dus vervolgens in 2030 ingevoerd kan worden. Daarmee is rekeningrijden concreet, hopelijk. (via BNR)