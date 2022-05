VW Tesla voorbij in 2025, aldus Volkswagen

Ze zijn niet op hun achterhoofd gevallen. VW wil Tesla voorbij zijn in 2025.

Er komen meer en meer elektrische auto’s aan. Ironisch genoeg heeft Volkswagen een hoop te danken aan het hele dieselgate-schandaal. Daardoor is de ontwikkeling van elektrische auto’s in een stroomversnelling gekomen. Daar plukt het merk nu de vruchten van.

Het gaat dermate goed dat Volkswagen’s grote baas – Herbert Diess – gevleugelde uitspraken doet. Zo liet hij aan CNBC weten dat VW Tesla voorbij is in 2025. Dat is al over drie jaar. Met ‘Tesla voorbij’ bedoelt VW dat ze meer elektrische auto’s produceren (en hopelijk verkopen) dan Tesla.

VW Tesla voorbij in 2025

Wie de proza van @jaapiyo terecht in de gaten houdt, zal deze uitspraak bekend voorkomen. Inderdaad, Herbert Diess sprak al eens eerder soortgelijke woorden. Maar nu is hij er zekerder van dan ooit:

Bij markten gaat het altijd om de toekomst. Op dit moment is Tesla de marktleider als het gaat om elektrische auto’s Daarnaast is het ook het meest ‘digitale bedrijf’ en hebben ze bepaalde voorsprongen. We zijn nu bezig om aan te haken. Als het om verkoopcijfers gaat zal VW Tesla voorbij zijn in 2025. Herbert Diess, gelooft het zelf wel.

Volume is niet gelijk aan winstmarge

Het gaat nog een spannende tijd worden. Bij Tesla blijven nieuwe modellen uit. Er staan niet direct nieuwe modellen op de planning. Ook op de Cybertruck is het nog even wachten. Een groot verschil is dat Tesla qua accutechniek en motoren een voorsprong heeft.

Tesla’s zijn bijna altijd sneller en efficiënter. Ook niet onbelangrijk, bij Tesla maken ze (flink) winst op hun auto’s, terwijl de bekende automerken hier nog behoorlijk moeite mee hebben. Wel heb je bij VW veel meer keuze dan bij Tesla en in de korte toekomst zal dat aanbod hard groeien.

De kans dat Tesla voorbij gestreefd wordt qua keiharde aantallen, is dus aanwezig. Of er ook net zoveel winst per auto gemaakt wordt, valt nog te bezien. Volkswagen investeerde vorig jaar nog maar eens 150 miljard euro extra in de ontwikkeling van nog meer elektrische auto’s. Dat geld willen ze bij Volkswagen vast nog een keertje terug verdienen.

Meer lezen? Dit zijn de meest waardevaste auto’s van 2022!