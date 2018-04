Trump geeft zuinige auto’s gigantische middelvinger

Echt waar, kijk maar.

Trump-haters (nagenoeg de ganse planeet, dus) hebben zojuist de achthonderdenéénmiljoenste reden gekregen om zich negatief uit te laten over de megalomane leider van de vrije wereld. De Amerikaanse president heeft vandaag namelijk besloten de milieuregels voor de autosector, die enkele jaren geleden door Barack Obama werden ingevoerd, terug te draaien.

In het kort hielden de milieuregels in dat personenauto’s en kleine pick-ups, van de bouwjaren 2022 tot en met 2025, ongeveer de helft zuiniger moesten worden. Daarbij zou de uitstoot van vervuilende broeikasgassen teruggebracht worden, om zo Moeder Natuur een handje te helpen. The Environmental Protection Agency (EPA) claimt echter dat de beslissing destijds niet om de juiste redenen gemaakt zou zijn.

Het spreekt voor zich dat niet iedereen staat te springen om het besluit van Trump en de EPA, maar voor de autoindustrie is het absoluut een overwinning. Naar verluidt zou het een enorme opgave zijn aan de eisen van de milieuregels te voldoen. De oliesector is eveneens blij met het besluit. Logisch natuurlijk, anders zouden ze minder omzet draaien.

Trump, die nog altijd zegt te twijfelen aan de invloed van de mens op het klimaat, kijkt hiermee overigens regelrecht naar een onderlinge strijd met Californië. De Amerikaanse staat wil zich, samen met een dozijn anderen, namelijk wél aan de strictere regels houden. Dit kan vervolgens zorgen voor een verdeling van de markt, waarvan gedacht wordt dat Amerikaanse autofabrikanten als Ford en GM eronder zullen lijden.