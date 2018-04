Pardon? Deze markante motor is gemaakt van bamboe

Zo zie je ze niet elke dag.

Voor mijn gevoel is de motorindustrie iets creatiever dan de autoindustrie. Nu kan dat liggen aan het feit dat ik, in tegenstelling tot de auto’s waarover ik schrijf, bij de motoren eigenlijk alleen de opmerkelijke gevallen behandel, maar toch. Motorenbouwers lijken vaker wel dan niet over een afwijkende, dan wel vrijzinnige denkwijze te beschikken, wat regelmatig resulteert in.. erm.. bijzondere creaties.

Afgelopen weekend, bijvoorbeeld, heb je misschien wel het verhaal van deze fascinerende Poolse knakker gelezen. De beste man ontwierp een fiets die grotendeels uit stalen platen bestond, en daarbij ook nog eens besloot de voorvork achterwege te laten. Zijn voorkeur ging uit naar de vrij onhandige naafbesturing.

Enfin, nu blijkt dat het maken van aparte motoren geen gave is die enkel bij ons Europeanen zit ingebakken. Verder naar het Oosten hebben ze er namelijk ook kaas van gegeten. Niet te ver, overigens, want dat ze in Japan een puike motor in elkaar kunnen zetten wisten we al lang. Nee, op de Filipijnen blijken onconventionele materialen een prima basis te zijn voor een motor.

Een klein bedrijfje, genaamd Meep Inc., heeft snode plannen om hun landgenoten aan te sporen ook aan de slag te gaan met gemotoriseerde voertuigen. De manier waarop is misschien wat twijfelachtig, maar één ding is zeker: ze hebben direct alles op alles gezet om zichzelf in de schijnwerpers te zetten.

Banatti, de motorentak van Meep Inc., komt met de ‘Green Falcon‘, een elektrische motor die grotendeels bestaat uit bamboe. Om precies te zijn is het de behuizing van de groene valk die van het verschrikkelijk harde plantje is gemaakt. Het resultaat mag er zijn: afgezien van de wielen, motor, batterijen, e.d. weegt hij amper 7 kg. Zoals gezegd is bamboe bijzonder stevig, met name wanneer het verwerkt wordt tot een composietmateriaal. Uiteenvallen zal hij dus niet snel doen.

Ondanks zijn extreem lage gewicht, is hij niet bepaald snel. Omdat de motor enkel en alleen bedoeld is voor in de stad, is de snelheid gelimiteerd ongeveer 95 km/u. Programmeer je de limiter eraf, dan kan hij 120 km/u. Op één lading komt hij zo’n 50 kilometer ver.

Goed, dit zijn geen indrukwekkende cijfers, maar dat is dan ook niet het doel van de fiets. Nee, de bedenker van de Banatti geeft aan dat de motor juist anderen moet inspireren te kijken naar de lokale middelen, materialen en bronnen om zelf producten te gaan maken, zodat ze onafhankelijker zijn. Hierom is het ook nog niet duidelijk of de motor überhaupt in productie zal gaan; het is momenteel niet meer dan een showmodel.

Beeld: Banatti Green Falcon