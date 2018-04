Elon Musk neemt leiding Model 3-productie over

De CEO doet er alles aan om de situatie bij zijn bedrijf te verbeteren.

We weten intussen allemaal wel dat de zaken niet zo gesmeerd lopen bij Tesla. Eén van de grote problemen die momenteel gaande zijn heeft te maken met de productie van de Model 3. De doelstellingen worden nog niet gehaald.

Elon Musk zit er met zijn neus bovenop. The Information schrijft dat de Tesla CEO de leiding heeft overgenomen als het gaat om de Model 3-productie. De voormalige Apple-engineer Doug Field gaat zich nu bezighouden met voertuigtechniek. Musk heeft het nieuws bevestigd, maar is kritisch naar de journalist van het stuk. “My job as CEO is to focus on what’s most critical, which is currently Model 3 production”, aldus een ietwat gefrustreerde Elon Musk op Twitter.

Can’t believe you’re even writing about this. My job as CEO is to focus on what’s most critical, which is currently Model 3 production. Doug, who I regard as one of the world’s most talented engineering execs, is focused on vehicle engineering. — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2018

De bedoeling was aanvankelijk dat er dagelijks 500 Model 3’s van de band rollen, met een productiedoel van 2.500 auto’s per week. Gister kon je hier al lezen dat het aantal inmiddels op 2.000 per week staat. Er zijn dus vorderingen gemaakt. Momenteel ‘slaapt Musk in zijn fabriek’ om de ontwikkelingen op de voet te volgen.

About a year ago, I asked Doug to manage both engineering & production. He agreed that Tesla needed eng & prod better aligned, so we don’t design cars that are crazy hard to build. Right now, tho, better to divide & conquer, so I’m back to sleeping at factory. Car biz is hell … — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2018

Wanneer de journalist van het artikel vraagt of Elon een interview wil afleggen, reageert de CEO laconiek. “Ik moet auto’s bouwen”, aldus de ondernemer.

Uhh, hello, I need to build cars — Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2018

Fotocredit: elonmusk op Instagram