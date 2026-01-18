Een perfecte BMW 323i, het kan nog

Interclassics belicht ook auto’s die je vrijwel nooit meer onverprutst ziet, zoals een BMW 323i (E21).

Zo mooi en origineel vind je ze niet meer, wordt vaak gezegd. Maar in het geval van deze BMW 323i (E21) is dat ook echt zo. OnlyCabrios.nl toont op klassieker- en youngtimerbeurs Interclassics in Maastricht een opaalgroen exemplaar van de BMW 323i uit 1980 aan dat van voor tot achter in perfecte conditie is. En niet verprutst, wat tegenwoordig echt een zeldzaamheid is.

Mooie fabrieksopties

De 323i met zijn 143 pk sterke zescilinder was toen de topuitvoering van BMW’s compacte tweedeurs sedan. De auto bood een goede combinatie van sportiviteit en dagelijkse bruikbaarheid. De eerste eigenaar van de auto die Evert van Duuren aanbiedt, vinkte mooie fabrieksopties aan, zoals Recaro’s waarvan de stoffen bekleding in verbazingwekkend prachtige staat is. Alsof er geen 89.000 kilometer op is gezeten. Ook een handbediend schuifdak is aanwezig, net als een origineel sportonderstel met Bilstein-schokdempers. Daardoor staat hij net wat lager op zijn wielen en dat staat hem geweldig. Zonder sportonderstel staat hij voor het oog eigenlijk iets te hoog, weten we van andere exemplaren.

De auto komt uit Portugal en daardoor is het roestspook helemaal afwezig. ‘Hij is kurkdroog’, verzekert Evert ons. Ook al het chroom en rubber zijn in uitmuntende staat. De auto heeft altijd binnen gestaan, zodat de Portugese zon het interieur ongemoeid heeft gelaten. Geen verkleurd of gescheurd dashboard dus, wat soms bij té kurkdroge auto’s weleens het geval is. Zelfs het gereedschapssetje onder de kofferbakklep is compleet en lijkt nooit gebruikt.

Foute tuning

Veel 323i’s vielen in hun nadagen ten prooi aan raggen en foute tuning, maar de purist wil hem origineel en dat is dit exemplaar op Interclassics als geen ander. Hoewel zijn firma OnlyCabrio’s heet is dit geen cabrio, maar Evert van Duuren is nu eenmaal verzot om de compacte BMW’s zoals de E21 en de E30. ‘Het liefst zou ik hem zelf houden, maar ik kan niet alles bewaren. Voor 39.000 euro mag een echte liefhebber deze perfecte 323i nog jaren koesteren.

Dit is een bijdrage van Robert van den Oever en Maarten van der Pas.