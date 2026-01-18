Is de Audi 80 cabrio een klassieker?

Er zijn op papier voldoende redenen om de Audi 80 Cabrio een klassieker te noemen, zo bewijst dit duo op Interclassics. Is dat terecht?

De jaren ’90 hebben volop modellen voortgebracht die nu als geijkte youngtimers gelden en waarbij liefhebbers verzuchten: toen hadden de grote Duitse auto’s nog stijl en elegantie. Zeker bij BMW met de 7-serie van de E38-generatie en Audi met de eerste A8.

In die jaren kwam Audi ook met zijn eerste cabrio, eenvoudig Audi Cabrio genoemd. Een nieuw model, maar wel op basis van oude techniek: de Audi 80 B3 uit 1986. De cabrio lijkt bijna vergeten, maar sprong op klassiekerbeurs Interclassics in Maastricht opnieuw in het oog. Letterlijk, vanwege de oogverblindende kleurstelling van de twee exemplaren die op de beursvloer staan. De ene is een fluorescerend groene tweeliter uit 1996 en de andere een gele V6 uit 1997. Bij beide matcht de middenbaan van de stoelbekleding met de carrosseriekleur. Verschillende motorisering, maar wellicht toevallig zijn beide geprijsd op iets boven de 15.000 euro. In goede staat, zoals deze twee, is het een leuke auto voor erbij die niet te veel kost in aanschaf en onderhoud, want het is in feite gewoon een Audi 80 met bekende techniek en motoren.

Audi’s allereerste cabriolet

Dat Audi nog weinig ervaring had met cabrio bleek wel uit de technische uitvoering. Net als de eerste Saab 900 cabrio tordeerde de carrosserie nogal en de kleinere motoren hadden moeite met het hogere gewicht als gevolg van de benodigde verstevigingen om het ontbrekende dak te compenseren. Dat gold eigenlijk al meteen voor de bekende 2,3 liter vijfcilinder waarmee de Audi Cabrio – zijn officiële naam zonder 80 – zijn debuut maakte in 1991. Met de latere 2,8 liter V6 ging het al vlotter.

Is de Audi 80 Cabrio zoals dit duo op Interclassics een klassieker-in-wording of is hij daar te gewoontjes voor? Als je hem zo ziet staan nadat je een tijdlang geen exemplaar in levenden lijve hebt gezien, dan valt op hoe tijdloos het lijnenspel is. Dat brengt ons bij een bespiegeling van vele jaren geleden door Willeme in een van zijn fameuze specials. In zijn uitputtende geschiedenis van het model – zoals Willeme dat bij uitstek kon – snijdt hij ook het punt van het fraaie design aan. Is dat genoeg om de auto in de toekomst op te stuwen naar klassiekerstatus? Wie weet hoeveel goed geconserveerde exemplaren er nog gaan verschijnen op de youngtimer- en klassiekerbeurzen als de markt het licht ziet. Zeker een beter gemotoriseerd exemplaar zoals de 2,8 liter V6 verdient het.

Dit is een bijdrage van Robert van den Oever en Maarten van der Plas.