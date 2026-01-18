Pluk deze onbegrepen sportwagen met V6 van Marktplaats

Niet het model dat je direct associeert met een bekend sportwagenmerk, maar zoals we hem op Marktplaats tegenkomen wellicht een leuke deal.
Simplify, then add lightness. Is het niet Colin Chapman die het zei die als eerste in je opkomt, dan is het wellicht wel zijn automerk. Lotus staat vooral bekend om kleine, lichtgewicht auto’s die vooral gaan om lol trappen. Grappig genoeg heeft Lotus meerdere hoogtijdagen gehad. Want één van de beste producten die het merk ooit heeft gezien is de Elise, die pas in de jaren ’90 kwam. Vanuit de Elise werd een heel nieuw gamma opgebouwd met bijvoorbeeld ook de Exige. Er is één markt die wat moeilijker was.
Dat was toch wel een beetje het product dat wellicht wat meer de massa kon opzoeken. Een Lotus moest je liggen, het is niet het ‘instappen-en-wegwezen’-model dat je verwacht. Middels de Europa werd er gekeken of een ‘luxe Lotus’ ook kan werken. Als het aan de Europa zou liggen: nee. Echt luxe was het immers niet en het was verder gewoon een iets minder gefocuste (en dus ietsje minder leuke) Elise.
Lotus Evora
Poging twee lukte wat dat betreft al beter. Lotus kwam in 2008 met een model boven de Elise genaamd Evora. Je zou wellicht denken aan Évora in Portugal waar ook een circuit ligt, maar volgens Lotus zou de naam vooral een samentrekking zijn tussen Evolution, Vogue en Aura. Origineel was Lotus Eagle een potentiële naam als knipoog naar het feit dat de interne naam “Project Eagle” was. Enfin, de auto zelf. Deze stond op een groter platform en was dus ook ietsje groter dan de Elise, je zou het bijna een soort moderne Esprit kunnen noemen. Het idee van de Evora was dat een vierzitter mogelijk was, ook al moest je er niet erg groot voor zijn gezien de middenmotor. Wel pakte de Evora in elke configuratie het probleem aan dat je er als lang persoon ook fatsoenlijk in paste.
Nog steeds is luxe een groot woord, maar je krijgt wat leuke dingen in de Lotus Evora. Airco, een schermpje, cruise control: ongekend voor een product uit Hethel. Maar het allerleukste was de grotere motor, hetzelfde blok als de Lotus Exige. De Toyota 2GR-FE V6 welteverstaan, 3.5 liter groot en vanaf de Evora S met compressor. Goed voor 350 pk. Het biedt tot op zekere hoogte de extra pit van de Exige, maar dan in een wat minder onhandige verpakking. En ook niet helemaal normaal voor Lotus: een automaat met zes versnellingen door Aisin was een optie. Nadelen? Zoals gezegd is echt luxueus anders en het ding was aardig prijzig (vanaf 82.000 euro in Nederland). Toch heeft de Evora het best wel een tijdje volgehouden, ondanks dat er in Nederland maar 12 nieuw geregistreerd zijn.
Lotus Evora op Marktplaats
We vinden momenteel één Lotus Evora op Marktplaats. Het betreft een Evora S ‘2+0’. De vierzitter was de 2+2, de 2+0 betekent dat je geen achterbank hebt maar dus wel de toegenomen ruimte. Omdat het een S is heb je dus de 350 pk sterke V6 met supercharger. Goed voor een 0 naar 100-tijd in 4,6 seconden en een top van 286 km/u. Snel voor een Lotus, maar let wel: het leeggewicht is met 1.411 kg niet echt des Lotus.
Kopen
Het exemplaar uit 2011 van de Lotus Evora S in Graphite Grey met contrasterend dak heeft 58.799 kilometer gelopen. En het betreft de handbak, zoals je eigenlijk wel wil in een Lotus. Het is zoals gezegd de enige, wat onderstreept hoe weinig je nog Evora’s te koop ziet. Het is een wat verkeerd begrepen model en we hebben dan ook het gevoel dat de relatieve impopulariteit meer zegt over hoe briljant de Elise is en was.
Mocht je hem wél begrijpen, dan kan je voor 49.995 euro terecht op Marktplaats. Goedkoop is anders, maar het is toch de helft van wat je er in 2011 voor moest betalen. Durf jij? Dan moet je bij de verkoper terecht.
Reacties
petroldrinker zegt
Een evora lijkt mij een geweldig leuke daily driver, maar ik vind ze echt te duur gebruikt nog altijd in europa
a_buis zegt
Probeer maar eens in of uit te stappen als daily haha
petroldrinker zegt
Ik heb dat probleem nooit gezien, heb wel vaker bij een evora gekeken (en vergelijkbare autos), ben pas begin 30 dus kan prima zulke autos daily-en, iets met “waar een wil is, is een weg”
a_buis zegt
Ah ja dat kan schelen. Ik ben 1.91 en na een dagje Zandvoort met Lotus bedacht ik me/ leuk! Maar te klein voor mij (of ik te groot voor Lotus:))
Harald.370 zegt
“Enige te koop”? Er staan er 4 bij Van der Kooi sportscars op nieuwe baasjes te wachten…
JanJansen zegt
Collega reed deze als dagelijkse auto, zelfde kleur ook Heeft er meer dan 3 ton mee gereden. Wel 2 motorwissel en een keer en nieuwe bak. Maar omdat het een Toyota motor in de basis is, was dat nog niet eens zo veel geld.
Als mijn kinderen bijna de deur uitgaan, ga ik het zeker overwegen.
Benny_Weisz zegt
Ik vind het een lastige. Hij zou het geld best wel waard zijn maar voor voor 1/2 ton kom je ook een BMW M4 F33 tegen met weinig ervaring…..vooral over de oost-grens.
Oké, ik weet het , het is een heel andere auto, minder puur, meer 13-in-een-dozijn, minder track-day auto maar wel iets meer auto voor je geld vooral qua opties en gemak.
DeWitteCondor zegt
Een Evora is erg leuk, maar niet zo zeldzaam als dit artikel doet vermoeden. Echter, ik vond m qua gewicht en (relatieve) afwerking niet het Lotus gevoel oproepen waar ik naar op zoek was. Ben dus uiteindelijk voor een Exige S240 gegaan. Die is wel meer spartaans en rauwer. Ook wat meer purpose built. En hoewel het een 4 cyl is met minder paardjes, is de mijne sneller (4.1 sec) dan de Evora. Bovendien is ie substantieel lichter (900 kg) en dus leuker in de bochten, en dat is waar die auto excelleert en ook waar je m eigenlijk voor rijdt. Helaas zitten die nu wel ook in dezelfde prijsklasse, ondanks dat het een ouder model is. Maar; zo worden ze niet meer gemaakt!
vaakbenjetebang zegt
Onbegrepen, onbegrepen…. Lotus zocht hier een marktsegment op wat, buiten Porsche, amper bestaat: de min of meer dagelijks bruikbare sportwagen. Porsche beheerst dat kunstje eigenlijk als enige: hun auto’s zijn scherp genoeg comfortabel genoeg, betrouwbaar genoeg, waardevast genoeg, de organisatie is professioneel genoeg – vul allemaal maar in. Een Porsche scoort altijd minimaal een 8 op al dat soort punten en is dan ook (terecht) de geijkte keuze. Aan een Porsche val je je geen buil. Er is altijd een bepaald slag mensen dat dan per definitie het alternatief wil hebben in plaats van die keuze (en daar reken ik mezelf ook zeker toe), maar dat blijft een niche van een niche – en dan heb ik het niet over autojournalisten die misschien een keer in een vergelijkende test wat hoger hebben aangeslagen of ridders op het internet, maar over betalende klanten. Jammer, dat wel – want zo is de keuze aan gebruikte Evora’s 410 Sport met handbak in een leuk kleurtje minimaal.
piedlourd zegt
Alpine A110 veel beter, lichter, sneller, betere bouwkwaliteit.
Oh nee w8! Ik wil er 1 en snij mezelf nu in m’n vingers.
Dus… Frans boe!!!!!!