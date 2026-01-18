Pluk deze onbegrepen sportwagen met V6 van Marktplaats

Niet het model dat je direct associeert met een bekend sportwagenmerk, maar zoals we hem op Marktplaats tegenkomen wellicht een leuke deal.

Simplify, then add lightness. Is het niet Colin Chapman die het zei die als eerste in je opkomt, dan is het wellicht wel zijn automerk. Lotus staat vooral bekend om kleine, lichtgewicht auto’s die vooral gaan om lol trappen. Grappig genoeg heeft Lotus meerdere hoogtijdagen gehad. Want één van de beste producten die het merk ooit heeft gezien is de Elise, die pas in de jaren ’90 kwam. Vanuit de Elise werd een heel nieuw gamma opgebouwd met bijvoorbeeld ook de Exige. Er is één markt die wat moeilijker was.

Dat was toch wel een beetje het product dat wellicht wat meer de massa kon opzoeken. Een Lotus moest je liggen, het is niet het ‘instappen-en-wegwezen’-model dat je verwacht. Middels de Europa werd er gekeken of een ‘luxe Lotus’ ook kan werken. Als het aan de Europa zou liggen: nee. Echt luxe was het immers niet en het was verder gewoon een iets minder gefocuste (en dus ietsje minder leuke) Elise.

Lotus Evora

Poging twee lukte wat dat betreft al beter. Lotus kwam in 2008 met een model boven de Elise genaamd Evora. Je zou wellicht denken aan Évora in Portugal waar ook een circuit ligt, maar volgens Lotus zou de naam vooral een samentrekking zijn tussen Evolution, Vogue en Aura. Origineel was Lotus Eagle een potentiële naam als knipoog naar het feit dat de interne naam “Project Eagle” was. Enfin, de auto zelf. Deze stond op een groter platform en was dus ook ietsje groter dan de Elise, je zou het bijna een soort moderne Esprit kunnen noemen. Het idee van de Evora was dat een vierzitter mogelijk was, ook al moest je er niet erg groot voor zijn gezien de middenmotor. Wel pakte de Evora in elke configuratie het probleem aan dat je er als lang persoon ook fatsoenlijk in paste.

Nog steeds is luxe een groot woord, maar je krijgt wat leuke dingen in de Lotus Evora. Airco, een schermpje, cruise control: ongekend voor een product uit Hethel. Maar het allerleukste was de grotere motor, hetzelfde blok als de Lotus Exige. De Toyota 2GR-FE V6 welteverstaan, 3.5 liter groot en vanaf de Evora S met compressor. Goed voor 350 pk. Het biedt tot op zekere hoogte de extra pit van de Exige, maar dan in een wat minder onhandige verpakking. En ook niet helemaal normaal voor Lotus: een automaat met zes versnellingen door Aisin was een optie. Nadelen? Zoals gezegd is echt luxueus anders en het ding was aardig prijzig (vanaf 82.000 euro in Nederland). Toch heeft de Evora het best wel een tijdje volgehouden, ondanks dat er in Nederland maar 12 nieuw geregistreerd zijn.

Lotus Evora op Marktplaats

We vinden momenteel één Lotus Evora op Marktplaats. Het betreft een Evora S ‘2+0’. De vierzitter was de 2+2, de 2+0 betekent dat je geen achterbank hebt maar dus wel de toegenomen ruimte. Omdat het een S is heb je dus de 350 pk sterke V6 met supercharger. Goed voor een 0 naar 100-tijd in 4,6 seconden en een top van 286 km/u. Snel voor een Lotus, maar let wel: het leeggewicht is met 1.411 kg niet echt des Lotus.

Kopen

Het exemplaar uit 2011 van de Lotus Evora S in Graphite Grey met contrasterend dak heeft 58.799 kilometer gelopen. En het betreft de handbak, zoals je eigenlijk wel wil in een Lotus. Het is zoals gezegd de enige, wat onderstreept hoe weinig je nog Evora’s te koop ziet. Het is een wat verkeerd begrepen model en we hebben dan ook het gevoel dat de relatieve impopulariteit meer zegt over hoe briljant de Elise is en was.

Mocht je hem wél begrijpen, dan kan je voor 49.995 euro terecht op Marktplaats. Goedkoop is anders, maar het is toch de helft van wat je er in 2011 voor moest betalen. Durf jij? Dan moet je bij de verkoper terecht.