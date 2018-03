Trump wil Europese auto-import keihard aanpakken

Er is mogelijk een heuse handelsoorlog op komst. Big trade imbalance! Very Stupid!

The Donald draait Europese autofabrikanten opnieuw de duimschroeven aan. Of, dat wil hij althans. Eerder hoorden we namelijk ook al dat de grote oranje roerganger plannen met deze strekking zou hebben, maar tot op heden is daar weinig van terecht gekomen. De grootse ideeën verzandden in de raderen van de politieke molen en leken daardoor niet veel meer geweest te zijn dan het zoveelste proefballonetje van The Donald.

De afgelopen week is het issue echter weer een stuk heter geworden. Trump had zich kennelijk voorgenomen deze week te wijden aan internationale handel in zijn queeste om Amerika weer geweldig te maken. Eerst leek hij zijn pijlen vooral te richten op China, dat volgens Trump Amerika overstelpt met rotzooi die ze niet nodig hebben. China’s grote leider Xi Jinping zal het zijne gedacht hebben van de uitlatingen van zijn Amerikaanse concullega.

Maar zo’n fittie tussen China en Amerika is op zich wel geinig voor ons Europeanen, toch? Popcorn erbij, kijken waar de chips vallen en ondertussen onderzoeken of we wat grijze tussenhandelkanalen op kunnen richten om Chinese meuk via Europa alsnog Amerika in kunnen krijgen en vice versa. Je ziet meteen de mogelijkheden.

Klinkt leuk, maar helaas. Los van het feit dat de schade aan de wereldeconomie die een handelsoorlog tussen de twee nieuwe grootmachten zou veroorzaken linksom of rechtsom ook ons zou treffen, was Trump nog niet klaar met zijn dreigementen. Donderdag liet de POTUS weten dat hij van plan is een importheffing van 25 procent in te willen voeren op Europees staal en een importheffing van tien procent op Europees aluminum aluminium.

De Europese honcho’s waren uiteraard niet blij met deze move. Zoals het gaat in dit soort zaken gaven ze hun bezwaren netjes te kennen bij de WTO dreigden ze direct met tegenmaatregelen. Feestbeest Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, voorzag Trump vanuit Hamburg al snel van repliek:

Wij zullen invoerheffingen instellen op motorfietsen van Harley-Davidson, op whiskey en op spijkerbroeken van Levi’s.

Je begrijpt dat deze reactie op zijn beurt weer in het verkeerde keelgat schoot bij Donald J., wat de laatste noopte tot het uiten van zijn volgende dreigement. Uiteraard deed hij dat via Twitter:

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!

En daar heb je het. Geinig is well dat Trump impliciet toegeeft dat Amerikaanse auto’s op eigen kracht niet kunnen tippen aan Europese auto’s. Maar of de Europese fabrikanten ook zullen lachen om deze notie, valt nog even te bezien.