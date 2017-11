Trump tegen Japan: jullie moeten auto’s bij ons gaan maken

De man heeft lef.

Je kunt veel zeggen over Donald Trump, maar de man neemt geen blad voor de mond. Of dat ook altijd slim uitpakt is een tweede. De president is momenteel op werkbezoek in Azië, en in Japan uitte Trump kritiek op de auto-industrie.

Trump zei het onlogisch te vinden dat Japan auto’s in eigen land produceert, om vervolgens de voertuigen op een boot naar Amerika te zetten. Hij heeft liever dat Japan in zijn eigen land gaat opereren.

“Try building your cars in the United States instead of shipping them over. That’s not too much to ask,” Trump said. “Is that rude to ask?”

Zo’n 75 procent van de Japanse auto’s die in de VS worden verkocht, worden al reeds in Noord-Amerika geproduceerd. Deze productiefabrieken staan bijvoorbeeld in Mexico, maar ook in de Verenigde Staten. De vraag van Trump is dan ook ongepast. Of de president zich niet heeft ingelezen, of dat hij niet tevreden is met de cijfers, is niet duidelijk. Onder andere Toyota, Nissan, Subaru en Honda hebben faciliteiten in de VS. Samen goed voor tienduizenden jobs.

Morgen reist Trump naar Zuid-Korea. Vervolgens is China aan de beurt, gevolgd door Vietnam. De Amerikaanse president sluit zijn reis af op de Filipijnen. (via Bloomberg)