Wat rijdt men in Noord-Korea eigenlijk?

GOEDEMIDDAG LEZERS!!!1!

Okee, okee, we zullen de dicterende toon achterwege laten. Maar wat rijden ze eigenlijk in dit veelbesproken land? F*ck de honger, en allemaal aan de F430? Of toch wat eenvoudigers, iets wat dichter bij huis gemaakt is? Nein, niets van dat alles!

In Noord-Korea rijden ze voor een groot gedeelte (al dan niet gedwongen) ‘vrolijk’ rond in ongetwijfeld prettig snorrende machientjes van het merk Pyeonghwa (naar het schijnt uit te spreken als ‘PYEONGHWA!!!’). Waar wij het hier moeten doen met typenamen als ‘Golf’, ‘Panda’, ‘3-serie’, en ‘XC60’, kennen ze daar pakkende namen als ‘Cuckoo’, ‘Land of Korea’, ‘Zunma’ en natuurlijk niet te vergeten de ‘Ppeokkugi’. De meeste types hebben allemaal rond de 80 PK of minder en kosten tussen de 10.000 en 30.000 USD.

Er is niet bijzonder veel informatie over de automobiele samenstelling van Noord-Korea bekend, gezien het gesloten regime van Kim Jong-un en zijn voorgangers. Exacte details ontbreken dus. Fabrieken hebben naar het schijnt capaciteit om 10.000 units per jaar te produceren. Schattingen van het daadwerkelijk geproduceerd aantal lopen echter uiteen, maar liggen onder de 1000 stuks. Parkeerproblemen zal je in Noord-Korea dus waarschijnlijk niet zoveel last van hebben. Tenzij je alsnog een boete weet te krijgen natuurlijk.

Naar schatting rijdt 10 tot 20% van de automobiele bevolking in Pyongyang in een auto van dit merk. Enigszins vreemd, aangezien alleen Pyeonghwa is toegestaan is om in Noord-Korea auto’s te produceren, te adverteren en handel te drijven in zowel nieuwe als gebruikte auto’s. Advertenties zijn voornamelijk gericht op zakenlieden. Critici gaan er echter vanuit dat de advertenties bedoeld zijn als propaganda (je verwacht het niet) om aan te tonen hoe florerend de (auto-) industrie is in het land. Maar hoe kan het dan dat er ‘maar’ 10 tot 20 procent van de bevolking in ‘car porn’ van Pyeonghwa rijdt? Dit komt doordat men import wel toestaat, mits ook dit door Pyeonghwa wordt uitgevoerd. Ook hier kent men weer een restrictie; het regime bepaalt welke auto’s er geïmporteerd mogen worden. Voorganger Kim Jong-il ging een stap verder en liet zelfs alle in Japan geproduceerde Toyota’s in beslag nemen. Alle in China geproduceerde Toyota’s mochten echter behouden blijven.

Met China heeft Noord-Korea de minst slechte diplomatieke band. Het zal dan ook niet verbazen dat een aantal van de modellen van Pyeonghwa gebaseerd is op al dan niet uitgaande modellen van het Chinese Brilliance Auto. Toch zien we echter ook een wel erg bekend design terugkomen bij sommige andere types…

Ironisch genoeg schijnt ‘Pyeonghwa’ in het Koreaans ‘vrede’ te betekenen. Wat dat betreft mogen we hopen dat we binnenkort allemaal aan de Pyeonghwa gaan.