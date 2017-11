Deze Rolls-Royce werd door Barbie samengesteld

Cute.

Geen wrapje of wat stickers. Deze Wraith is ├ęcht zo samengesteld en door Rolls-Royce gebouwd. Wat moesten de medewerkers van het conservatie automerk hebben gelachen in de pauzes. De Britse V12-sloep kreeg een wit met roze thema aangemeten. Zowel aan de buiten, als aan de binnenkant is de bijzondere kleurencombi te zien. Jonge meisjes zullen vermoedelijk gillen van enthousiasme bij het zien van de foto’s. Pomp K3 door de speakers van deze Rolls en het feest is compleet.

Men ging niet heel subtiel te werk. Er is echt specifiek gekeken wat roze en wat wit moest zijn. Zo is het stuur in de hand van de bestuurder roze. De, normaal gesproken, prachtige sterrenhemel is in deze Rolls een ware ode aan de opvallende tint. De stoelen en dashboard zijn wit van kleur, al speelt roze ook hier een bijrol.

Wellicht dat een rijke sjeik deze Wraith als cadeau voor zijn dochter heeft gekocht. De foto’s van deze auto werden namelijk genomen in de showroom van Rolls-Royce Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten.

Fotocredit: Rolls-Royce Abu Dhabi