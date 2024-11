Trump wil EV-subsidie afschaffen en Tesla vindt dat prima

Kan Trump tegelijk anti-EV en pro-Tesla zijn? Ja dat kan.

De verkiezingswinst van Donald Jodocus Trump is geen goed nieuws voor EV-fabrikanten. Trump is van oudsher geen fan van elektrische auto’s. Of is dat veranderd nu hij opeens dikke maatjes is met Elon Musk…?

Nou nee, Trump wil namelijk een einde maken aan de subsidie op EV’s. Onder Biden konden particulieren een korting van 7.500 dollar krijgen. Het team van Trump dat zich bezig houdt met energiebeleid – onder leiding van oliemagnaat Harold Hamm – wil hier nu een dikke streep door zetten.

Dit kan natuurlijk desastreuze gevolgen hebben voor de verkoop van EV’s in de VS, zoals we in Duitsland ook al zagen. Daar zijn de verkopen van elektrische auto’s flink gekelderd na het afschaffen van de subsidies. In de VS wordt de impact mogelijk nog groter.

Dat betekent waarschijnlijk dat mensen ook minder Tesla’s gaan kopen, dus wat vindt Elon Musk hier nu van? Nou, die maakt zich geen zorgen. Integendeel, het beleid van Trump zou hem juist in de kaart moeten spelen.

Tesla zal wellicht wat minder auto’s verkopen, dat klopt, maar… Musk verwacht dat de concurrentie een veel grotere knauw gaat krijgen. Daarom zei hij eerder dit jaar al dat het afschaffen van de EV-subidies “Tesla waarschijnlijk ten goede komt op de lange termijn”.

Elon Musk hoopt dus dat de concurrentie op deze manier verzwakt wordt. Van de Chinezen heeft Tesla sowieso weinig meer te vrezen in de VS, want die gaat Trump keihard aanpakken.

Bron: Reuters